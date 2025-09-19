Нафта подешевшала через побоювання падіння попиту в США

У п’ятницю, 19 вересня, ціни на нафту знизилися, оскільки побоювання щодо падіння попиту в США переважили оптимізм, викликаний очікуваним зниженням процентної ставки ФРС. Про це повідомляє Reuters.

Станом на 09:56 ф’ючерси на нафту Brent впали на 0,3%, до $67,27 за барель, а ф’ючерси на американську WTI — також на 0,3%, до $63,38. Незважаючи на це, обидва показники все ще демонструють зростання за підсумками другого тижня поспіль.

Конфліктні сигнали на ринку

Зниження ключової ставки ФРС США зазвичай стимулює попит на нафту, але аналітики вказують на суперечливі фактори. Аналітик Пріянка Сачдева з Phillip Nova зазначає, що «ринок опинився між конфліктними сигналами».

Фактори, що тиснуть на ціни:

Падіння попиту. Всі енергетичні агенції висловлюють занепокоєння щодо ослаблення попиту.

Запаси в США. Зростання запасів дистилятів у США на 4 мільйони барелів, що значно перевищило очікування, викликало занепокоєння.

Економічні дані. Дані про ринок праці в США вказують на його ослаблення, а обсяги будівництва житла впали до найнижчого рівня майже за 2,5 роки.

Збільшення пропозиції. Плани OPEC+ щодо збільшення видобутку та надлишок паливних продуктів у США також впливають на настрої ринку.

Крім того, заява президента США Дональда Трампа про те, що він «віддає перевагу низьким цінам, а не санкціям проти росії», також послабила занепокоєння щодо перебоїв у постачанні.