Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
19 вересня 2025, 12:05

Ринок США готується до «потрійного відьомського дня» з експірацією опціонів на $6,3 трлн

Після довгоочікуваного рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, на американський фондовий ринок у п'ятницю, 19 вересня, чекає ще одна знакова подія — «Потрійний відьомський день». Цього разу він буде одним із найбільших в історії: закінчується термін дії опціонів та ф'ючерсів на акції на суму близько $6,3 трильйона, що може спровокувати значний сплеск ринкової волатильності, пише MarketWatch.

Після довгоочікуваного рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, на американський фондовий ринок у п'ятницю, 19 вересня, чекає ще одна знакова подія — «Потрійний відьомський день».

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що таке «потрійний відьомський день»

Це біржовий термін, що позначає одночасну квартальну експірацію (закінчення терміну дії) трьох типів фінансових контрактів: ф'ючерсів на фондові індекси, опціонів на фондові індекси та опціонів на окремі акції. Історично ці дні пов'язані з підвищеними обсягами торгів та непередбачуваними рухами цін.

«Коли закінчується термін дії великої кількості опціонів, ринок, як правило, вивільняє волатильність», — зазначають портфельні менеджери Little Harbor Advisors Метт та Майк Томпсони.

Рекордний обсяг та близькість до засідання ФРС

Особливістю цього тижня є поєднання двох потужних факторів. По-перше, за даними SpotGamma, обсяг опціонів є одним з найбільших за всю історію. По-друге, це відбувається одразу після засідання ФРС, що може посилити будь-яку реакцію ринку на заяви голови центробанку Джерома Пауелла.

«Комір JPMorgan» як потенційна підтримка

Наприкінці місяця на ринок чекає ще одна велика експірація, пов'язана зі стратегією, відомою як «Комір JPMorgan». Ця стратегія включає велику кількість пут-опціонів, що забезпечують захист від падіння ринку. На думку аналітика SpotGamma Брента Кочуби, у разі, якщо ринок почне падати після засідання ФРС, ця стратегія може надати сильну підтримку.

Як експірація опціонів створює волатильність на ринку?

Напередодні великих експірацій ринок часто поводиться незвично. Це пов'язано з діями маркет-мейкерів — великих інвестиційних банків, що продають опціони і змушені постійно хеджувати свої ризики, купуючи та продаючи базові акції.

  • «Приколювання» до страйку: Коли наближається дата експірації, а на певному ціновому рівні (страйку) накопичено величезну кількість опціонних контрактів, дії маркет-мейкерів можуть фактично «приколювати» ціну індексу до цього рівня, штучно пригнічуючи волатильність.
  • «Вивільнення волатильності»: У день експірації, коли ці гігантські позиції закриваються, маркет-мейкерам більше не потрібно їх хеджувати. Сили, що «тримали» ринок, зникають. Це схоже на те, як відпускають стиснуту пружину: ринок «вивільняється» і може зробити різкий та сильний рух в той чи інший бік. Величезний обсяг у $6,3 трлн означає, що цього тижня «пружина» є особливо великою.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
