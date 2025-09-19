Ринок США готується до «потрійного відьомського дня» з експірацією опціонів на $6,3 трлн

Після довгоочікуваного рішення Федеральної резервної системи США щодо процентної ставки, на американський фондовий ринок у п'ятницю, 19 вересня, чекає ще одна знакова подія — «Потрійний відьомський день». Цього разу він буде одним із найбільших в історії: закінчується термін дії опціонів та ф'ючерсів на акції на суму близько $6,3 трильйона, що може спровокувати значний сплеск ринкової волатильності, пише MarketWatch.

Що таке «потрійний відьомський день»

Це біржовий термін, що позначає одночасну квартальну експірацію (закінчення терміну дії) трьох типів фінансових контрактів: ф'ючерсів на фондові індекси, опціонів на фондові індекси та опціонів на окремі акції. Історично ці дні пов'язані з підвищеними обсягами торгів та непередбачуваними рухами цін.

«Коли закінчується термін дії великої кількості опціонів, ринок, як правило, вивільняє волатильність», — зазначають портфельні менеджери Little Harbor Advisors Метт та Майк Томпсони.

Рекордний обсяг та близькість до засідання ФРС

Особливістю цього тижня є поєднання двох потужних факторів. По-перше, за даними SpotGamma, обсяг опціонів є одним з найбільших за всю історію. По-друге, це відбувається одразу після засідання ФРС, що може посилити будь-яку реакцію ринку на заяви голови центробанку Джерома Пауелла.

«Комір JPMorgan» як потенційна підтримка

Наприкінці місяця на ринок чекає ще одна велика експірація, пов'язана зі стратегією, відомою як «Комір JPMorgan». Ця стратегія включає велику кількість пут-опціонів, що забезпечують захист від падіння ринку. На думку аналітика SpotGamma Брента Кочуби, у разі, якщо ринок почне падати після засідання ФРС, ця стратегія може надати сильну підтримку.

Як експірація опціонів створює волатильність на ринку?

Напередодні великих експірацій ринок часто поводиться незвично. Це пов'язано з діями маркет-мейкерів — великих інвестиційних банків, що продають опціони і змушені постійно хеджувати свої ризики, купуючи та продаючи базові акції.