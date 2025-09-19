Рік великої приватизації: держава отримала майже 9 мільярдів

Протягом року онлайн-аукціонів з великої приватизації, що проводились у системі «Prozorro.Продажі», держава отримала 8,9 млрд грн від продажу чотирьох великих об'єктів. Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

Успішні кейси приватизації

Готель «Україна». Київський готель став першим приватизованим об'єктом. У ході торгів його вартість зросла з 1 млрд грн до понад 2,5 млрд грн.

Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Цей актив був приватизований за понад 3,9 млрд грн.

Завод «Аерок». Під час аукціону його ціна зросла майже вдвічі, досягнувши 1,9 млрд грн.

«Вінницяпобутхім». Вартість цього підприємства також зросла вдвічі й склала понад 608,1 млн грн.

Фонд держмайна зазначає, що кошти від продажу санкційних активів, як-от завод «Аерок» та «Вінницяпобутхім», були направлені до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

За словами в. о. голови Фонду держмайна Іванни Смачило, велика приватизація є ефективним інструментом, що не лише приносить значні доходи до бюджету, але й сприяє розвитку підприємств.

Наступні аукціони

Фонд держмайна вже готується до майбутніх аукціонів. Наразі в системі «Prozorro.Продажі» оголошено два великі об'єкти загальною стартовою вартістю майже 4,8 млрд грн:

Одеський припортовий завод;

«Мотордеталь-Конотоп» (санкційний актив).

Взяти участь в аукціонах можуть всі охочі, крім осіб, пов'язаних з країною-агресором.