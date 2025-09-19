Протягом року онлайн-аукціонів з великої приватизації, що проводились у системі «Prozorro.Продажі», держава отримала 8,9 млрд грн від продажу чотирьох великих об'єктів. Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.
19 вересня 2025, 9:32
Рік великої приватизації: держава отримала майже 9 мільярдів
Успішні кейси приватизації
- Готель «Україна». Київський готель став першим приватизованим об'єктом. У ході торгів його вартість зросла з 1 млрд грн до понад 2,5 млрд грн.
- Об'єднана гірничо-хімічна компанія. Цей актив був приватизований за понад 3,9 млрд грн.
- Завод «Аерок». Під час аукціону його ціна зросла майже вдвічі, досягнувши 1,9 млрд грн.
- «Вінницяпобутхім». Вартість цього підприємства також зросла вдвічі й склала понад 608,1 млн грн.
Фонд держмайна зазначає, що кошти від продажу санкційних активів, як-от завод «Аерок» та «Вінницяпобутхім», були направлені до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.
За словами в. о. голови Фонду держмайна Іванни Смачило, велика приватизація є ефективним інструментом, що не лише приносить значні доходи до бюджету, але й сприяє розвитку підприємств.
Наступні аукціони
Фонд держмайна вже готується до майбутніх аукціонів. Наразі в системі «Prozorro.Продажі» оголошено два великі об'єкти загальною стартовою вартістю майже 4,8 млрд грн:
- Одеський припортовий завод;
- «Мотордеталь-Конотоп» (санкційний актив).
Взяти участь в аукціонах можуть всі охочі, крім осіб, пов'язаних з країною-агресором.
