Кабмін затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2025 рік

У середу, 17 вересня, Кабінет Міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2025 рік. Загальний обсяг доходів і видатків фонду становитиме понад 1 трильйон гривень. Про це повідомляє пресслужба Фонду.

Згідно з постановою № 1152, доходи бюджету Пенсійного фонду визначено на рівні 1 025,2 млрд грн, у тому числі:

858,8 млрд грн — доходи на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування;

42,9 млрд грн — доходи на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності;

117,3 млрд грн — кошти державного бюджету для забезпечення соціальних виплат, які здійснює Пенсійний фонд.

Видатки, своєю чергою, заплановані в сумі 1 020,9 млрд грн. Зазначається, що ці кошти дозволять провести заплановані на 2025 рік індексації пенсій та страхових виплат. Крім того, бюджет передбачає здійснення доплат, перерахунків та соціальних виплат за рахунок коштів держбюджету.

Бюджет є збалансованим, а також враховує видатки на виплату пенсій, призначених за рішеннями судів, включно з виплатами суддям у відставці.

Затвердження цього бюджету гарантує, що Пенсійний фонд матиме достатньо ресурсів для виконання своїх зобов’язань перед українськими пенсіонерами та іншими отримувачами соціальних виплат протягом усього 2025 року.