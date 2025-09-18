Світовий борг збільшився до $251 трильйона — МВФ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 вересня 2025, 16:10

Світовий борг збільшився до $251 трильйона — МВФ

У доларовому еквіваленті загальний борг світу у 2024 році збільшився до $251 трлн. Загальний борг світу трохи перевищує 235% світового валового внутрішнього продукту. Про це у своєму блозі повідомляє Міжнародний валютний фонд.

У доларовому еквіваленті загальний борг світу у 2024 році збільшився до $251 трлн.
Фото: pixabay.com

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

При цьому глобальний приватний борг знизився до менш ніж 143% ВВП, що є найнижчим рівнем з 2015 року. Це відображає скорочення зобов'язань домогосподарств та незначні зміни в боргу нефінансових корпорацій.

Державний борг світу зріс майже до 93% ВВП ($251 трлн). При цьому державний борг зріс до $99,2 трлн, а приватний борг зменшився до $151,8 трлн.

Зазначається, що у США державний борг торік зріс до 121% ВВП (зі 119% роком раніше), тоді як у Китаї він збільшився до 88% (з 82%).

За винятком Китаю, державний борг у країнах, що розвиваються, в середньому знизився до менш ніж 56%.

Тенденції приватного боргу суттєво відрізнялися залежно від країни. У США спостерігалося значне падіння (на 4,5 відсоткового пункту до 143% ВВП), тоді як у Китаї зафіксовано зростання на 6 відсоткових пунктів до 206 % ВВП.

Серед ринків і економік, що розвиваються, приватні запозичення різко зросли у Бразилії, Індії та Мексиці, але скоротилися в Чилі, Колумбії та Таїланді.

Що визначає структури державного та приватного боргу

Постійно високий світовий бюджетний дефіцит, який в середньому становить близько 5% ВВП, є основною рушійною силою зростання державного боргу. Цей дефіцит досі відображає наслідки пандемії Covid-19, такі як субсидії та соціальні виплати, у поєднанні зі зростанням чистих процентних витрат.

Зниження приватного боргу зумовлене різними факторами залежно від країни та групи доходів. У багатьох розвинених економіках компанії позичають менше, ймовірно, у відповідь на слабкі перспективи зростання. У США сильні балансові позиції та готівкові резерви також сприяють зниженню корпоративних запозичень.

В інших випадках зростання державного боргу разом зі зниженням приватного боргу свідчить про ефект витіснення, коли значні державні запозичення обмежують доступність кредитів або підвищують їх вартість для приватного сектору.

У Китаї зростання приватного боргу було зумовлене боргом нефінансових корпорацій. Зростання, незважаючи на постійну слабкість у секторі нерухомості, відображає все ще достатню пропозицію кредитування, особливо для підтримки стратегічних секторів.

Натомість, борг домогосподарств дещо знизився, оскільки слабкий попит на іпотеку та занепокоєння щодо зайнятості та зростання заробітної плати продовжують негативно впливати на запозичення.

В інших великих ринках та економік, що розвиваються, зростання приватного боргу зумовлене високими процентними ставками та їхнім впливом на непрацюючі кредити (як у Бразилії), покращенням короткострокових перспектив зростання (як в Індії), а також корпоративними злиттями та поглинаннями. І навпаки, слабші перспективи зростання призвели до скорочення приватного боргу в таких країнах, як Колумбія чи Таїланд.

У країнах з низьким рівнем доходу нещодавня динаміка боргу відображає низку додаткових факторів. До них належать більш обмежений фінансовий розвиток, жорсткі умови ліквідності та ефекти витіснення, пов'язані зі зв'язком між суверенним та приватним боргом.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 2 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами