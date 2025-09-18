Кабмін схвалив єдиний механізм підвищення пенсійних виплат

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який встановлює єдиний підхід до щорічного підвищення всіх пенсій, призначених у пенсійній системі, виключно через механізм індексації. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Що відомо

Законопроєкт пропонує покращити механізм індексації пенсій, забезпечивши єдиний підхід до їх перерахунку. Це стосується пенсіонерів, які отримують виплати за «спеціальними» законами.

Пропонується проводити таким особам індексації пенсій на загальних умовах, незалежно від зміни заробітної плати (доходу)/грошового забезпечення.

Також пропонується переглянути механізм проведення перерахунків пенсій, зробивши його дієвим та передбачуваним для осіб, які зараз проходять військову службу та беруть участь у бойових діях та після звільнення зі служби.

Законопроєкт також встановлює розмір пенсії до виплати після проведення боргів з неї на підставі судових рішень, ухвал, постанов і вироків (щодо майнових стягнень), виконавчих написів нотаріусів та інших рішень і постанов.

Згідно з документом, після проведення відрахування з пенсії її розмір до виплати не може бути меншим від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.