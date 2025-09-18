Кібератаки коштували економіці Німеччини торік 300 мільярдів євро

Кібератаки, які дедалі частіше здійснюються іноземними розвідувальними службами, а не лише кримінальними угрупованнями, завдали німецькій економіці збитків на майже 300 мільярдів євро за минулий рік. Про це повідомляє Reuters.

Опитування, проведене галузевою групою Bitkom серед близько 1 000 компаній, показало, що майже половина атак, джерела яких вдалося ідентифікувати, походили з росії та Китаю. Ще близько чверті — з інших країн ЄС або США.

«Слід відносно чітко і однозначно веде на схід, причому дві країни знаходяться на передньому плані: росія та Китай», — заявив глава Bitkom Ральф Вінтергерст на прес-конференції, представляючи результати дослідження.

Посилення глобальної геополітичної конкуренції, особливо після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, створило більш жорсткий кіберландшафт. Служби безпеки по всьому розвиненому світу повідомляють про різке збільшення кількості атак.

Програми-вимагачі (ransomware) — шкідливе програмне забезпечення, що блокує дані до моменту сплати викупу за відновлення доступу — стали найпоширенішою причиною збитків. 34% компаній постраждали від таких атак, порівняно з лише 12% у 2022 році. Кожна сьома компанія заплатила викуп.

Великі компанії здебільшого були добре підготовлені до зростання ворожості кіберпростору, тоді як малим, середнім та мікропідприємствам, які становлять основу економіки Німеччини, часто доводилося робити більше.

Найбільша частина збитків у розмірі 289,2 мільярда євро, про які повідомили 1002 опитані компанії, припала на конкретні виробничі втрати або крадіжки, але юридичні та відновлювальні витрати також були значними.

«Межі між кіберзлочинністю та кібершпигунством у кібератаках стають дедалі розмитішими», — заявив Синан Селен, заступник голови внутрішньої служби безпеки Німеччини BfV, описуючи, як державні структури купують у злочинців у даркнеті облікові дані для входу у системи.

«За необхідності державні структури толерують злочинну діяльність приватних груп і навіть експлуатують їхні можливості», — додав Селен.

За його словами, Іран та Північна Корея також є основними джерелами кібератак.