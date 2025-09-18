Multi від Мінфін
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
Валюта
18 вересня 2025, 15:14

Кібератаки коштували економіці Німеччини торік 300 мільярдів євро

Кібератаки, які дедалі частіше здійснюються іноземними розвідувальними службами, а не лише кримінальними угрупованнями, завдали німецькій економіці збитків на майже 300 мільярдів євро за минулий рік. Про це повідомляє Reuters.

Кібератаки, які дедалі частіше здійснюються іноземними розвідувальними службами, а не лише кримінальними угрупованнями, завдали німецькій економіці збитків на майже 300 мільярдів євро за минулий рік.
Фото: freepik.com

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Опитування, проведене галузевою групою Bitkom серед близько 1 000 компаній, показало, що майже половина атак, джерела яких вдалося ідентифікувати, походили з росії та Китаю. Ще близько чверті — з інших країн ЄС або США.

«Слід відносно чітко і однозначно веде на схід, причому дві країни знаходяться на передньому плані: росія та Китай», — заявив глава Bitkom Ральф Вінтергерст на прес-конференції, представляючи результати дослідження.

Посилення глобальної геополітичної конкуренції, особливо після повномасштабного вторгнення росії в Україну в лютому 2022 року, створило більш жорсткий кіберландшафт. Служби безпеки по всьому розвиненому світу повідомляють про різке збільшення кількості атак.

Програми-вимагачі (ransomware) — шкідливе програмне забезпечення, що блокує дані до моменту сплати викупу за відновлення доступу — стали найпоширенішою причиною збитків. 34% компаній постраждали від таких атак, порівняно з лише 12% у 2022 році. Кожна сьома компанія заплатила викуп.

Великі компанії здебільшого були добре підготовлені до зростання ворожості кіберпростору, тоді як малим, середнім та мікропідприємствам, які становлять основу економіки Німеччини, часто доводилося робити більше.

Найбільша частина збитків у розмірі 289,2 мільярда євро, про які повідомили 1002 опитані компанії, припала на конкретні виробничі втрати або крадіжки, але юридичні та відновлювальні витрати також були значними.

«Межі між кіберзлочинністю та кібершпигунством у кібератаках стають дедалі розмитішими», — заявив Синан Селен, заступник голови внутрішньої служби безпеки Німеччини BfV, описуючи, як державні структури купують у злочинців у даркнеті облікові дані для входу у системи.

«За необхідності державні структури толерують злочинну діяльність приватних груп і навіть експлуатують їхні можливості», — додав Селен.

За його словами, Іран та Північна Корея також є основними джерелами кібератак.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
