18 вересня 2025, 14:56

Мінекономіки затвердило ще 16 грантів для переробних підприємств на майже 87 мільйонів

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило ще 16 заявок на загальну суму 86,88 млн грн у межах програми «Гранти для переробних підприємств». Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України затвердило ще 16 заявок на загальну суму 86,88 млн грн у межах програми «Гранти для переробних підприємств».
Фото: НБУ

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Фінансування надається на умовах співфінансування — держава компенсує до 80% вартості проєкту, решту вкладає сам підприємець. Програма реалізується в межах політики розвитку виробників «Зроблено в Україні».

Як зазначив заступник міністра Андрій Телюпа, серед цьогорічних переможців чотири поліграфічні компанії, які отримають фінансування на пільгових умовах співфінансування 80/20. Гранти також виділені виробникам харчової продукції, будівельних матеріалів, ювелірних виробів, медичних інструментів та навіть безпілотників.

«Програма має стабільне фінансування, а хвилі відбору відкриваються кожні два тижні. Нові заявки можна подавати вже сьогодні», — підкреслив Телюпа.

З початку року вже було прийнято 259 позитивних рішень щодо надання грантової підтримки для переробних підприємств на загальну суму 1,299 млрд грн.

Умови та можливості програми

Гранти надаються на умовах співфінансування, де держава компенсує до 80% вартості проекту, а решту вкладає сам підприємець. Отримані кошти можна використати на:

  • Придбання, доставку, монтаж та запуск виробничого обладнання.
  • Відновлення потужностей, постраждалих від російської агресії.
  • Дослідження для запуску нової продукції (R&D).

Підприємства, що вирощують багаторічні культури та зареєстровані у Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції.

Максимальні суми

Максимальна сума гранту на розвиток — 8 млн грн, на відновлення — 16 млн грн (але не більше фактично підтверджених збитків). Грант надається на умовах співфінансування з боку держави і заявника відповідно:

  • стандартні умови — 50% на 50%;
  • при закупівлі обладнання виключно українського виробництва — 70/30;
  • для прифронтових і деокупованих територій, виробників БПЛА, книгарень — 80% на 20%.

Як отримати грант

Отримання гранту передбачає створення щонайменше 5 робочих місць. Також заявник упродовж 3 років має сплатити обсяг податків та зборів, не менших за суму отриманого гранту. Підприємства, які повністю виконали умови грантової програми, можуть подати заявку на грант повторно через три роки (з моменту отримання грантових коштів).

Програма «Гранти для підприємств переробної промисловості» є частиною політики розвитку українських виробників «Зроблено в Україні». Дізнатися більше про умови програми та подати заявку можна за посиланням.

Процедура розгляду заявок:

  • Крок 1: Подання заявки разом із бізнес-планом через портал «Дія». Заявка автоматично надсилається до вибраного заявником банку.
  • Крок 2: Перевірка банком (податкові борги, кредитна історія, оцінка бізнес-плану та візит на підприємство).
  • Крок 3: Рішення про грант ухвалюють Мінекономіки та Державна служба зайнятості. Перевагу мають проєкти з прифронтових регіонів.
  • Крок 4: Виділення коштів після внесення підприємцем власної частки співфінансування.

Очікуваний термін отримання грантових коштів — 1−1,5 місяця по хвилі, у яку була подана заявка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
