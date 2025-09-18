Multi від Мінфін
18 вересня 2025, 13:42

Україна потребує ще $1 мільярд для закупівлі газу перед опалювальним сезоном — Reuters

Україна забезпечила газові резерви на 80−90% від зимової потреби, проте для проходження четвертого опалювального сезону з початку повномасштабного вторгнення росії знадобиться додатковий газ на суму до $1 млрд. Про це заявляють представники галузі та аналітики, повідомляє Reuters.

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Протягом останніх двох років росія систематично атакує українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись послабити її військові можливості та підірвати моральний дух цивільного населення.

За словами Юрія Бойка, члена наглядової ради державного оператора енергосистеми «Укренерго», Україна має близько 11 мільярдів кубометрів (млрд куб. м) газу в сховищах, що становить понад 80% від цільового показника уряду в 13,2 млрд куб. м. Однак українська енергетична консалтингова компанія ExPro оцінює запаси в 12 млрд куб. м, або 90% від цілі.

Можливий перегляд цілей

Це означає, що 1−2 млрд куб. м газу доведеться отримати з внутрішнього видобутку або імпортувати з інших європейських країн, зазначають офіційні особи та аналітики. За розрахунками Reuters, за поточними цінами на газ в ЄС, це коштуватиме країні від 500 мільйонів до 1 мільярда доларів.

Офіційні особи попереджають, що подальші атаки на місця видобутку або зберігання можуть змусити Україну переглянути свої цілі. Минулої зими відключення електроенергії в деяких регіонах тривали до 18 годин на добу.

«Якщо газова інфраструктура буде пошкоджена, нам доведеться шукати дорогі ресурси для покриття дефіциту», — сказав Бойко.

Україна зберігала 12,8 млрд куб. м газу перед минулою зимою, що виявилося недостатнім після того, як російські атаки пошкодили інфраструктуру, зазначив Сергій Макогон, колишній керівник української газотранспортної системи.

«Це поставило країну на межу газового блекауту», — сказав Макогон. Він оцінює потреби в імпорті газу на сезон в 1−1,5 млрд куб. м, що коштуватиме близько $900 млн.

Російські атаки скоротили видобуток газу в Україні приблизно на 0,5 млрд куб. м минулої зими, повідомив Олександр Харченко, директор київського Центру енергетичних досліджень. Він зазначив, що хотів би бачити запаси газу на рівні 14 млрд куб. м на зиму.

Зростання поставок газу з Польщі

До великої війни Україна видобувала близько 55 мільйонів кубометрів (млн куб. м) газу на добу, або до 20 млрд куб. м на рік. Поточні дані про видобуток засекречені.

Україна переважно імпортує газ з Угорщини, але поставки через Польщу зростають. Існуючі інтерконектори дозволяють Україні імпортувати понад 60 млн куб. м на добу — більш ніж достатньо для покриття щоденної потреби в разі гострої необхідності.

Польща працює над подвоєнням пропускної здатності свого з'єднання з Україною до 4 млрд куб. м на рік до початку 2026 року.

Україна також планує імпортувати американський скраплений природний газ (СПГ) через Німеччину, Грецію, Литву та Польщу.

Імпорт газу стає безпечнішим, ніж накопичення, враховуючи російські атаки на об'єкти видобутку та зберігання, заявив Андрій Коболєв, колишній генеральний директор державної компанії «Нафтогаз».

Україна має найбільші в Європі підземні сховища газу, потужністю 30 млрд куб. м. Західні компанії минулого року зберігали в Україні до 3 млрд куб. м газу, але цього року обсяги впали до нуля після посилення російських атак.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 2

+
+15
dvded .
dvded .
18 вересня 2025, 13:58
#
>>Минулої зими відключення електроенергії в деяких регіонах тривали до 18 годин на добу.
В прошлую зиму вообще отключений не было.
18 годин на добу было только летом 24 года.
+
0
allexpll
allexpll
18 вересня 2025, 14:49
#
«Минулої зими відключення електроенергії в деяких регіонах тривали до 18 годин на добу.» — взимку взагалі небуло такого, бо була домовленість — ми не б'ємо по НПЗ, вони — не луплять по нашій енергетиці. Ось цієї зими, з середини осені таке можливо, бо ми НПЗ атакуємо.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
