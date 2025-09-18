Австралія знижує ціну на російську нафту до $47,60

Уряд Австралії знижує граничну ціну на російську нафту до 47,60 доларів та запровадив цільові санкції проти ще 95 суден російського «тіньового флоту». Про це йдеться у повідомленні Міністерства закордонних справ Австралії, передає Укрінформ.

Що відомо

У відомстві переконані, що їхнє рішення призведе до зниження ринкової вартості російської нафти та позбавить воєнну економіку рф доходів.

Австралія вживає цих заходів разом з Євросоюзом, Великою Британією, Канадою, Новою Зеландією та Японією, а вона також зберігає повну заборону на імпорт нафти та нафтопродуктів з Росії.

Крім того, країна запроваджує цільові санкції проти ще 95 суден російського «тіньового флоту». Таким чином австралійський уряд уже запровадив санкції проти понад 150 суден з червня 2025 року.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував уряду Австралії та своїй колезі Пенні Вонг за їхню рішучу підтримку нашої країни та дотримання міжнародного права.

«Австралія допомагає обмежити можливості росії фінансувати свою війну та підривати глобальний мир. Ми цінуємо наше міцне партнерство з Австралією та продовжуємо разом відстоювати спільні цінності», — зазначив очільник української дипломатії.