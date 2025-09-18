У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області, повідомляє Укравтопром.
18 вересня 2025, 11:59
Лідери авторинку: де українці купують найбільше нових легковиків
Ці регіональні ринки забезпечили 61% серпневих продажів нових легковиків.
Cкільки та де купували авто
- За місяць у столиці придбали — 2108 авто.
- На Київщині було зареєстровано — 733 од.
- Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 523 авто.
- В Одеській обл. — 394 од.
- На Харківщині — 368 од.
Бестселером серпня на ринку нових авто Києва, Дніпропетровської та Харківської обл. був RENAULT Duster.
На Київщині, першість у TOYOTA Yaris Cross.
Мешканці Одещини частіше купували BYD Song Plus.
