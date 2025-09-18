Лідери авторинку: де українці купують найбільше нових легковиків

У минулому місяці найбільшими регіональними ринками нових легкових авто в Україні були: місто Київ, Київська, Дніпропетровська, Одеська та Харківська області, повідомляє Укравтопром.

Ці регіональні ринки забезпечили 61% серпневих продажів нових легковиків.

Cкільки та де купували авто

За місяць у столиці придбали — 2108 авто.

На Київщині було зареєстровано — 733 од.

Реєстрацію Дніпропетровщини отримали 523 авто.

В Одеській обл. — 394 од.

На Харківщині — 368 од.

Бестселером серпня на ринку нових авто Києва, Дніпропетровської та Харківської обл. був RENAULT Duster.

На Київщині, першість у TOYOTA Yaris Cross.

Мешканці Одещини частіше купували BYD Song Plus.