18 вересня 2025, 10:46

Послуги для водіїв у Дії заощадили українцям 4,5 млрд гривень

За даними дослідження Civitta, загальна сума, яку заощадила держава на реалізації послуг для водіїв в Дії, склала 4,5+ млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні застосунку.

Послуги для водіїв у Дії заощадили українцям ₴4,5+ млрдВодійські сервіси — одні з найпопулярніших серед українців.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Послуги для водіїв у «Дії»

Послуги для водіїв у застосунку «Дія» залишаються одними з найпопулярніших серед українців. Щороку користувачі здійснюють понад 13,3 мільйона онлайн-операцій — від заміни посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію до перереєстрації автомобіля.

Цифровізація у сфері водійських документів дозволяє державі та громадянам заощаджувати понад 4,5 мільярда гривень на рік. У разі повного переходу на онлайн-сервіси економічний ефект може перевищити 10 мільярдів гривень щороку.

Окремі послуги завдяки цифровому формату стали майже безкоштовними для громадян: витрати на них скоротилися до 99%. Зокрема, понад 2 мільйони українців скористалися цифровим водійським посвідченням, що зекономило 9,5 млн грн, а цифровий техпаспорт оформили 1,9 млн разів, заощадивши 14,1 млн грн.

Ще більший ефект дала цифрова страховка — понад 6 млн оформлених документів із загальною економією 30,4 млн грн. А шеринг техпаспорта через «Дію» зекономив українцям і державі понад 1,1 млрд грн.

У Мінцифри підкреслюють, що цифрові послуги — це не лише комфорт і швидкість, а й значне зниження витрат держави на обслуговування процесів та скорочення часу, який витрачають громадяни.м

Як цифровізація в Дії скорочує їх вартість:

  • Шеринг техпаспорту — 63 гривні замість 4 400 (у 70х разів!)
  • Заміна посвідчення водія — 774 замість 2 420
  • Перереєстрація або продаж авто — 1 369 замість 5 398.
Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 3

+
0
neverice
neverice
18 вересня 2025, 11:19
#
Плюс, ще й їхати раніше треба було хто зна куди, платити «прискорювачу» та чекати пів дня (якщо пощастить). А це, окрім часу, також коштувало додаткових грошей.
+
0
Три літри
Три літри
18 вересня 2025, 11:34
#
Ще більший ефект дала цифрова страховка — понад 6 млн оформлених документів із загальною економією 30,4 млн грн.

А якім боком це до Дії? Користувався електронною (яка в біса цифрова?) страховкою в часи коли клоун ще жарти розповідав у Кварталі. Барига папереднік це все запровадив в рамках своїх планів збагачення на війні.

А шеринг техпаспорта через «Дію» зекономив українцям і державі понад 1,1 млрд грн.

А це як? Бо і раніше можна було позичити машину комусь разом з техпаспортом. Коштувало це нуль копійок як державі, так і власнику. А от тепер на шерінг техпаспорту якісь кошти витрачаются, бо потрібно підтримувати сервери які все це опрацьовують та зберігають. Це звісно не космічні гроші, але це точно більше 0 бо саме стільки це коштувало раніше.
+
0
Три літри
Три літри
18 вересня 2025, 11:37
#
Знов Роман виступив у ролі ксерокса і тупо передрукував прес-реліз чиновників які надувають бульбашки потужних перемог.
