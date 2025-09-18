Послуги для водіїв у Дії заощадили українцям 4,5 млрд гривень

За даними дослідження Civitta, загальна сума, яку заощадила держава на реалізації послуг для водіїв в Дії, склала 4,5+ млрд гривень. Про це йдеться у повідомленні застосунку.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Послуги для водіїв у «Дії»

Послуги для водіїв у застосунку «Дія» залишаються одними з найпопулярніших серед українців. Щороку користувачі здійснюють понад 13,3 мільйона онлайн-операцій — від заміни посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію до перереєстрації автомобіля.

Цифровізація у сфері водійських документів дозволяє державі та громадянам заощаджувати понад 4,5 мільярда гривень на рік. У разі повного переходу на онлайн-сервіси економічний ефект може перевищити 10 мільярдів гривень щороку.

Окремі послуги завдяки цифровому формату стали майже безкоштовними для громадян: витрати на них скоротилися до 99%. Зокрема, понад 2 мільйони українців скористалися цифровим водійським посвідченням, що зекономило 9,5 млн грн, а цифровий техпаспорт оформили 1,9 млн разів, заощадивши 14,1 млн грн.

Ще більший ефект дала цифрова страховка — понад 6 млн оформлених документів із загальною економією 30,4 млн грн. А шеринг техпаспорта через «Дію» зекономив українцям і державі понад 1,1 млрд грн.

У Мінцифри підкреслюють, що цифрові послуги — це не лише комфорт і швидкість, а й значне зниження витрат держави на обслуговування процесів та скорочення часу, який витрачають громадяни.м

Як цифровізація в Дії скорочує їх вартість: