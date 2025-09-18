Колаборації — це не лише партнерство компаній, а й синергія людей, команд і цінностей. Про це заявили учасники панелі «Колаборації, що працюють: як спільні продукти банків, МФО та ритейлу створюють нову вартість» на конференції FinRetail 2025.
Колаборації — це не лише партнерство компаній, а й синергія людей, команд та цінностей
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Український фінансовий ринок сьогодні — це не лише конкуренція за клієнта, а й партнерство задля створення нових сервісів і цінності. Банки, мікрофінансові організації та ритейл-мережі дедалі частіше об'єднують зусилля, запускаючи продукти на стику фінансів і споживчого досвіду. Це вже не просто кредит чи знижка на касі — це комплексні рішення, що змінюють модель поведінки клієнта.
Найяскравіші колоборації
«Shake2Pay з monobank — фановий і водночас технологічно складний продукт, який подарував клієнтам новий досвід та Благодійний проєкт із закупівлі наземних роботизованих комплексів (Приватбанк, фонд Сергія Притули, WOG) — найбільша комерційна ініціатива такого масштабу, яка посилила десятки підрозділів ЗСУ», — розповів директор з маркетингу WOG Геннадій Карлінський.
За його словами, колаборації притягують сильних, і саме в цьому їхня сила.
Керівниця проєкту pluscard від ТОВ «Авентус Україна» Юлія Терехова, яка під час конференції FinRetail 2025, презентувала новий фінтех-продукт — цифрову кредитну картку, що поєднує досвід банківської сфери та мікрофінансового сектору у своєму виступі розповіла про секрети успішної колаборації.
За її словами до них можна віднести:
- Спільні цілі з партнером.
- Єдиний командний дух і синхронізація.
- Віра в продукт, який створюється для клієнта.
Відмова від фізичної картки
На сьогодні світ фінансів упевнено рухається у бік безготівковості та повної діджиталізації. Apple Pay, Google Pay, цифрові гаманці та мобільні банкінги поступово витісняють традиційний пластик. Проте питання залишається відкритим: чи готовий український клієнт відмовитися від фізичної картки остаточно?
Відповідаючи на це бліц-запитання директор департаменту карткового бізнесу та споживчого кредитування АккордБанку Олександр Кутас зазначив: «Коротко — поки що ні. Так, 95% операцій уже безготівкові, але за сумами понад третину досі становлять готівкові. Питання покриття інтернету, цифрових навичок старших поколінь і регіональних відмінностей усе ще залишають картку потрібною. Проте напрям руху правильний: Україна має одну з найсильніших платформ для цифрових рішень у світі».
Поради для топменеджерів
Поради від СЕО ТОВ «Авентус Україна» Володимира Довгаля:
- Обирайте партнера усвідомлено — має бути чітке «навіщо».
- Сприймайте колаборацію серйозно, приділяйте максимум уваги.
- Швидко виходьте на ринок: тільки реальний продукт змінює гру.
Поради від директора з маркетингу WOG Геннадія Карлінського:
- Завжди ставте питання — і ще раз питання, щоб знайти справжній win-win.
- Не забувайте про клієнта — він головний орієнтир.
- Будьте швидкими — перфекціонізм у протоколах не вартий втраченої нагоди.
Поради від Олександра Кутаса:
Три простих запитання, які треба поставити перед стартом:
- Чи цікаво це клієнту?
- Яка моя вигода?
- Чи реально це виконати з точки зору ресурсів і технологій?
Коментарі