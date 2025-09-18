Колаборації — це не лише партнерство компаній, а й синергія людей, команд та цінностей

Колаборації — це не лише партнерство компаній, а й синергія людей, команд і цінностей. Про це заявили учасники панелі «Колаборації, що працюють: як спільні продукти банків, МФО та ритейлу створюють нову вартість» на конференції FinRetail 2025.

Український фінансовий ринок сьогодні — це не лише конкуренція за клієнта, а й партнерство задля створення нових сервісів і цінності. Банки, мікрофінансові організації та ритейл-мережі дедалі частіше об'єднують зусилля, запускаючи продукти на стику фінансів і споживчого досвіду. Це вже не просто кредит чи знижка на касі — це комплексні рішення, що змінюють модель поведінки клієнта.

​Найяскравіші колоборації

«Shake2Pay з monobank — фановий і водночас технологічно складний продукт, який подарував клієнтам новий досвід та Благодійний проєкт із закупівлі наземних роботизованих комплексів (Приватбанк, фонд Сергія Притули, WOG) — найбільша комерційна ініціатива такого масштабу, яка посилила десятки підрозділів ЗСУ», — розповів директор з маркетингу WOG Геннадій Карлінський.

За його словами, колаборації притягують сильних, і саме в цьому їхня сила.

Керівниця проєкту pluscard від ТОВ «Авентус Україна» Юлія Терехова, яка під час конференції FinRetail 2025, презентувала новий фінтех-продукт — цифрову кредитну картку, що поєднує досвід банківської сфери та мікрофінансового сектору у своєму виступі розповіла про секрети успішної колаборації.

За її словами до них можна віднести:

Спільні цілі з партнером.

Єдиний командний дух і синхронізація.

Віра в продукт, який створюється для клієнта.

Відмова від фізичної картки

На сьогодні світ фінансів упевнено рухається у бік безготівковості та повної діджиталізації. Apple Pay, Google Pay, цифрові гаманці та мобільні банкінги поступово витісняють традиційний пластик. Проте питання залишається відкритим: чи готовий український клієнт відмовитися від фізичної картки остаточно?

Відповідаючи на це бліц-запитання директор департаменту карткового бізнесу та споживчого кредитування АккордБанку Олександр Кутас зазначив: «Коротко — поки що ні. Так, 95% операцій уже безготівкові, але за сумами понад третину досі становлять готівкові. Питання покриття інтернету, цифрових навичок старших поколінь і регіональних відмінностей усе ще залишають картку потрібною. Проте напрям руху правильний: Україна має одну з найсильніших платформ для цифрових рішень у світі».

Поради для топменеджерів

Поради від СЕО ТОВ «Авентус Україна» Володимира Довгаля:

Обирайте партнера усвідомлено — має бути чітке «навіщо».

Сприймайте колаборацію серйозно, приділяйте максимум уваги.

Швидко виходьте на ринок: тільки реальний продукт змінює гру.

Поради від директора з маркетингу WOG Геннадія Карлінського:

Завжди ставте питання — і ще раз питання, щоб знайти справжній win-win.

Не забувайте про клієнта — він головний орієнтир.

Будьте швидкими — перфекціонізм у протоколах не вартий втраченої нагоди.

Поради від Олександра Кутаса:

Три простих запитання, які треба поставити перед стартом: