Deutsche Bank підвищив до $4 тисяч прогноз ціни на золото на 2026 рік

Deutsche Bank підвищив прогноз середньої ціни на золото на 2026 рік на $300 до $4.000 за унцію, пояснивши це сильним попитом на дорогоцінний метал з боку центробанків, можливим послабленням долара та відновленням циклу пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС, пише Reuters.

Переглянувши вгору свій квітневий прогноз у $3.700 за унцію, інвестиційний банк врахував низку факторів, зокрема знижувальні ризики для базового сценарію ФРС, що передбачає паузу у зміні процентної ставки 2026 року після трьох знижень 2025-го.

Аналітики Deutsche Bank також наголосили, що підтримку золоту надає невизначеність навколо керівництва Федрезерва: зміни у складі Комітету з відкритих ринків та загроза незалежності центробанку.

Крім того, Deutsche Bank підвищив прогноз середньої ціни на срібло на 2026 рік із $40 до $45 за унцію.