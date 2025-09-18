Multi від Мінфін
18 вересня 2025, 9:51

Deutsche Bank підвищив до $4 тисяч прогноз ціни на золото на 2026 рік

Deutsche Bank підвищив прогноз середньої ціни на золото на 2026 рік на $300 до $4.000 за унцію, пояснивши це сильним попитом на дорогоцінний метал з боку центробанків, можливим послабленням долара та відновленням циклу пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС, пише Reuters.

Deutsche Bank підвищив прогноз середньої ціни на золото на 2026 рік на $300 до $4.000 за унцію, пояснивши це сильним попитом на дорогоцінний метал з боку центробанків, можливим послабленням долара та відновленням циклу пом'якшення грошово-кредитної політики ФРС, пише Reuters.► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новиниПереглянувши вгору свій квітневий прогноз у $3.700 за унцію, інвестиційний банк врахував низку факторів, зокрема знижувальні ризики для базового сценарію ФРС, що передбачає паузу у зміні процентної ставки 2026 року після трьох знижень 2025-го.
Фото: depositphotos

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Переглянувши вгору свій квітневий прогноз у $3.700 за унцію, інвестиційний банк врахував низку факторів, зокрема знижувальні ризики для базового сценарію ФРС, що передбачає паузу у зміні процентної ставки 2026 року після трьох знижень 2025-го.

Аналітики Deutsche Bank також наголосили, що підтримку золоту надає невизначеність навколо керівництва Федрезерва: зміни у складі Комітету з відкритих ринків та загроза незалежності центробанку.

Крім того, Deutsche Bank підвищив прогноз середньої ціни на срібло на 2026 рік із $40 до $45 за унцію.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
