Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
18 вересня 2025, 9:36

Кабмін виділив 1 мільярд гривень на житло для ВПО

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 1 млрд грн субвенцій на облаштування житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про виділення 1 млрд грн субвенцій на облаштування житла для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

«Виділили 1 млрд грн субвенцій, щоб органи місцевого самоврядування побудували, відновили, переобладнали помешкання. Важлива умова — все житло має бути пристосоване і для маломобільних категорій населення», — зазначила Свириденко.

За її словами, для громад Харківської, Дніпропетровської, Запорізької, Чернігівської, Сумської та Херсонської областей фінансування робіт може здійснюватися у розмірі 100 % за рахунок коштів субвенції.

«Для усіх інших областей та м. Києва фінансування робіт здійснюється у розмірі не більше 50 % коштом субвенції», — пояснила вона.

За її словами, уряд також запровадив соціальну послугу з допомоги у веденні побуту для переселенців з категорії маломобільних громадян.

«Надавач послуги, який приймає ВПО з числа маломобільних груп, не лише забезпечує ліжко-місцем у місці тимчасового проживання, але й надає допомогу у веденні побуту. Послуга надається у співфінансуванні з державного та бюджетів територіальних громад, з яких евакуйовано громадян», — поінформувала прем'єрка.

Крім цього, уряд запровадив можливість для внутрішньо переміщених осіб отримати після евакуації додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання.

«Люди після евакуації зможуть отримати додаткову медичну консультацію одразу в місці тимчасового проживання ВПО. Така можливість допоможе стабілізувати стан здоров’я людей, які вимушено поїхали через бойові дії. У разі необхідності — протягом 30 днів можна пройти лікування у медичному закладі», — зазначила глава уряду.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментарі - 1

+
0
KValera
KValera
18 вересня 2025, 11:35
#
Камеди Клаб отдыхает
