«Пакунок школяра»: Уряд розширив програму на купівлю книг

Кабмін підтримав зміни, ініційовані Мінсоцполітики, що розширюють програму «Пакунок школяра». Батьки або інші законні представники першокласників зможуть витрачати одноразову допомогу також на книги вже з 1 жовтня 2025 року. Проце йдеться у повідомленні Уряду.

Деталі

У програмі «Пакунок школяра» можуть брати участь торгові точки по всій Україні, POS-термінали яких мають такі MCC-коди:

5641 — дитячий одяг;

5651 — одяг для всієї родини;

5661 — магазини взуття;

5943 — канцелярські товари;

5942 — книжкові магазини;

5192 — книги, періодичні видання та газети.

Крім того, нова редакція постанови передбачає, що з 1 січня 2026 року запрацює перелік магазинів, де можна буде придбати товари для першокласників за кошти програми «Пакунок школяра».

Загалом програма цьогоріч триватиме до 15 листопада — до цього часу можна подати заяву на отримання допомоги онлайн через застосунок Дія або письмово до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду України.

Використати кошти можна протягом 180 днів після нарахування як в офлайн, так і онлайн-магазинах, проте оплата проводиться лише безготівково. Онлайн-дашборд із магазинами, де гарантовано доступна оплата в межах програми, ось тут.