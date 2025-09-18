НБУ ввів в обіг нову пам'ятну монету на честь українських рятувальників

17 вересня Національний банк України ввів в обіг нову пам’ятну монету «Державна служба України з надзвичайних ситуацій». Вона присвячена мужності, відданості та професіоналізму українських рятувальників, які щодня рятують життя та протистоять стихіям і наслідкам війни, йдеться в повідомленні регулятора.

«Свою вдячність та пошану до українських рятувальників ми втілили в новій обіговій пам’ятній монеті „Державна служба України з надзвичайних ситуацій“. Неймовірна сила та глибоке чисте милосердя, якими просякнута робота українських рятувальників, роблять їх найкращими у своїй справі. Саме вони стають „містком“ між життям і бідою», — зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

Дизайн монети

Монета має номінал 10 гривень і виготовлена зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям.

Аверс монети — ідентичний з аверсом обігової монети номіналом 10 гривень зразка 2018 року. На ньому в центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщені номінал монети, рік карбування та Державний Герб України.

На реверсі монети зображено рятувальника Державної служби України з надзвичайних ситуацій у повному екіпіруванні, який тримає в руках пожежний рукав та пожежний ствол. По колу монети розміщено написи: угорі — СМІЛИВІ РЯТУВАТИ ЖИТТЯ — гасло, що відображає основну місію служби; унизу — ДСНС УКРАЇНИ. Між написами з обох боків розташовані стилізовані дубові листки — елементи емблеми служби.

Дизайн реверсу монети створила Аліса Іванова, аверсу — Володимир Дем’яненко. Скульптор — Анатолій Демяненко.

Про обіг та реалізацію монети

Як і всі інші обігові монети України, обігова пам’ятна монета «Державна служба України з надзвичайних ситуацій» є обов’язковою до приймання за її номіналом для всіх видів готівкових платежів та зарахування на рахунки.