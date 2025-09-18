За останні декілька років стейблкоїни стали одним із головних інструментів у світі цифрових фінансів. Якщо біткоїн та ефір здобули славу завдяки інноваційності та потенціалу зростання, то стейблкоїни — завдяки стабільності. В умовах економічної турбулентності вони дають можливість захистити заощадження від інфляції та обмежень, із якими стикаються традиційні валюти. Через обмеження НБУ саме стейблкоїни стали своєрідною новою «готівкою» — замість звичних грошей на банківському рахунку тепер молодь використовує USDT Гаманець.
Що таке USDT, яким він буває та як почати ним користуватись
У цій статті розберемо, що таке стейблкоїни загалом та USDT, зокрема, чим відрізняються версії цього токена в різних блокчейнах, і дамо практичні поради, як почати користуватись USDT безпечно та зручно.
Що таке стейблкоїни та чому вони стабільні
Стейблкоїни — це цифрові активи, які зберігають стабільну вартість завдяки прив’язці до долара США, євро або навіть золота. Вони поєднують швидкість і прозорість криптовалют із надійністю традиційних грошей.
Найпоширеніші стейблкоїни — забезпечені реальними резервами. Наприклад, кожен токен USDT чи USDC має під собою еквівалент одного долара, що зберігається на рахунках емітента. Це робить їх зрозумілими та зручними навіть для тих, хто тільки починає знайомство з криптовалютами.
В Україні стейблкоїни стали особливо затребуваними після запровадження валютних обмежень. Вони дозволяють фрилансерам, підприємцям та волонтерам здійснювати міжнародні перекази, інвесторам — «перечекати» турбулентність ринку, а звичайним людям — захищати заощадження від девальвації гривні.
USDT: головний цифровий долар
Серед усіх стейблкоїнів безперечним лідером є Tether (USDT). Це наймасовіший цифровий актив у світі: за даними блокчейн-аналітики, понад 68 млн користувачів застосовують USDT на блокчейні Tron.
Чому саме USDT став стандартом? Передусім — через універсальність. Він використовується для міжнародних переказів, торгівлі на біржах і навіть як аналог депозитів: деякі платформи пропонують від 4% до 6% річних на розміщені USDT. Для порівняння: українські банки на доларових депозитах дають у 3−4 рази менше.
Важлива перевага USDT — мультиблокчейн. Токен існує в різних мережах: Ethereum (ERC20), Tron (TRC20), BNB Chain (BEP20), Solana та інших. Це означає, що він доступний у більшості гаманців та сервісів, а користувачі можуть вибирати мережу, залежно від комісій та швидкості транзакцій.
Чим відрізняється USDT TRC20 від USDT ERC20
USDT ERC20 працює на блокчейні Ethereum — першій і найвідомішій платформі для смарт-контрактів. Його переваги — надійність і велика екосистема DeFi. Проте транзакції в Ethereum дорожчі: комісії можуть сягати декількох десятків доларів у періоди навантаження мережі.
USDT TRC20 функціонує на блокчейні Tron і завоював масову популярність завдяки низьким комісіям і швидкості переказів. Його приймають майже всі глобальні сервіси, а обсяги використання в рази перевищують ERC20. Хоча за останні роки комісії в мережі Tron зросли, й сьогодні становлять близько 3−4 доларів, нещодавно команда мережі знизила їх приблизно на 40−50%. Крім того, є спосіб отримати безкоштовні транзакції — стейкінг нативного токена TRX.
Щоб щодня мати одну безкоштовну транзакцію USDT, потрібно застейкати активи на еквівалент близько $2 000. Якщо сума менша — користувач отримує часткову знижку. Водночас TRX за останні п’ять років показав майже 500% зростання, що робить його привабливим, і як інвестиційний актив.
Отже, головна різниця проста: ERC20 — це про надійність і розгалужену інфраструктуру Ethereum, TRC20 — про доступність і масове використання. Для більшості повсякденних завдань українці обирають саме Tron гаманець.
Як почати користуватись USDT
Для того, щоб безпечно і зручно користуватися USDT, потрібен надійний криптогаманець. Важливо, щоб він підтримував різні блокчейни, забезпечував захист від шахрайства та був зрозумілим у використанні.
Один із таких варіантів — Gem Wallet. Це некастодіальний гаманець, який працює без посередників безпосередньо з блокчейном, а отже, лише користувач має доступ до власних коштів. Gem Wallet підтримує понад 100 блокчейнів, включно з USDT TRC20 та ERC20, TON і RLUSD. Завдяки «розумному пошуку» навіть новачок легко знайде потрібний токен, а QR-коди та інтеграція WalletConnect роблять перекази максимально простими.
Для активних користувачів важливими будуть і додаткові функції Gem Wallet: можливість інвестувати у DeFi-активи, трейдинг через вбудований агрегатор, стейкінг криптовалют. При цьому гаманець не збирає особистих даних: щоб створити акаунт, навіть не потрібна електронна пошта.
Таким чином, Gem Wallet поєднує безпеку, функціональність і зручність, що особливо цінно для українців, які використовують стейблкоїни, як щоденний фінансовий інструмент.
Висновок
Стейблкоїни припинили бути нішевим продуктом крипторинку — вони стали повсякденними грошима для мільйонів людей у світі й сотень тисяч українців. USDT упевнено виконує роль цифрового долара: він зберігає вартість, дозволяє швидко переказувати кошти та відкриває доступ до нових фінансових можливостей.
Вибір між USDT TRC20 та ERC20 залежить від ваших завдань: перший — зручніший для щоденних операцій, другий — для роботи в екосистемі Ethereum. У будь-якому випадку, важливо мати перевірений інструмент для роботи з криптою. Надійний гаманець, як-от Gem Wallet, гарантує, що ваші кошти залишаться під вашим контролем і будуть завжди у безпеці.
Коментарі - 1