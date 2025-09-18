Що таке USDT, яким він буває та як почати ним користуватись

За останні декілька років стейблкоїни стали одним із головних інструментів у світі цифрових фінансів. Якщо біткоїн та ефір здобули славу завдяки інноваційності та потенціалу зростання, то стейблкоїни — завдяки стабільності. В умовах економічної турбулентності вони дають можливість захистити заощадження від інфляції та обмежень, із якими стикаються традиційні валюти. Через обмеження НБУ саме стейблкоїни стали своєрідною новою «готівкою» — замість звичних грошей на банківському рахунку тепер молодь використовує USDT Гаманець .

У цій статті розберемо, що таке стейблкоїни загалом та USDT, зокрема, чим відрізняються версії цього токена в різних блокчейнах, і дамо практичні поради, як почати користуватись USDT безпечно та зручно.

Що таке стейблкоїни та чому вони стабільні

Стейблкоїни — це цифрові активи, які зберігають стабільну вартість завдяки прив’язці до долара США, євро або навіть золота. Вони поєднують швидкість і прозорість криптовалют із надійністю традиційних грошей.

Найпоширеніші стейблкоїни — забезпечені реальними резервами. Наприклад, кожен токен USDT чи USDC має під собою еквівалент одного долара, що зберігається на рахунках емітента. Це робить їх зрозумілими та зручними навіть для тих, хто тільки починає знайомство з криптовалютами.

В Україні стейблкоїни стали особливо затребуваними після запровадження валютних обмежень. Вони дозволяють фрилансерам, підприємцям та волонтерам здійснювати міжнародні перекази, інвесторам — «перечекати» турбулентність ринку, а звичайним людям — захищати заощадження від девальвації гривні.

USDT: головний цифровий долар

Серед усіх стейблкоїнів безперечним лідером є Tether (USDT). Це наймасовіший цифровий актив у світі: за даними блокчейн-аналітики, понад 68 млн користувачів застосовують USDT на блокчейні Tron.

Чому саме USDT став стандартом? Передусім — через універсальність. Він використовується для міжнародних переказів, торгівлі на біржах і навіть як аналог депозитів: деякі платформи пропонують від 4% до 6% річних на розміщені USDT. Для порівняння: українські банки на доларових депозитах дають у 3−4 рази менше.

Важлива перевага USDT — мультиблокчейн. Токен існує в різних мережах: Ethereum (ERC20), Tron (TRC20), BNB Chain (BEP20), Solana та інших. Це означає, що він доступний у більшості гаманців та сервісів, а користувачі можуть вибирати мережу, залежно від комісій та швидкості транзакцій.

Чим відрізняється USDT TRC20 від USDT ERC20

USDT ERC20 працює на блокчейні Ethereum — першій і найвідомішій платформі для смарт-контрактів. Його переваги — надійність і велика екосистема DeFi. Проте транзакції в Ethereum дорожчі: комісії можуть сягати декількох десятків доларів у періоди навантаження мережі.

USDT TRC20 функціонує на блокчейні Tron і завоював масову популярність завдяки низьким комісіям і швидкості переказів. Його приймають майже всі глобальні сервіси, а обсяги використання в рази перевищують ERC20. Хоча за останні роки комісії в мережі Tron зросли, й сьогодні становлять близько 3−4 доларів, нещодавно команда мережі знизила їх приблизно на 40−50%. Крім того, є спосіб отримати безкоштовні транзакції — стейкінг нативного токена TRX.

Щоб щодня мати одну безкоштовну транзакцію USDT, потрібно застейкати активи на еквівалент близько $2 000. Якщо сума менша — користувач отримує часткову знижку. Водночас TRX за останні п’ять років показав майже 500% зростання, що робить його привабливим, і як інвестиційний актив.

Отже, головна різниця проста: ERC20 — це про надійність і розгалужену інфраструктуру Ethereum, TRC20 — про доступність і масове використання. Для більшості повсякденних завдань українці обирають саме Tron гаманець.

Як почати користуватись USDT

Для того, щоб безпечно і зручно користуватися USDT, потрібен надійний криптогаманець. Важливо, щоб він підтримував різні блокчейни, забезпечував захист від шахрайства та був зрозумілим у використанні.