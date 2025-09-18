Що таке USDT, яким він буває та як почати ним користуватись

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
18 вересня 2025, 10:00

Що таке USDT, яким він буває та як почати ним користуватись

За останні декілька років стейблкоїни стали одним із головних інструментів у світі цифрових фінансів. Якщо біткоїн та ефір здобули славу завдяки інноваційності та потенціалу зростання, то стейблкоїни — завдяки стабільності. В умовах економічної турбулентності вони дають можливість захистити заощадження від інфляції та обмежень, із якими стикаються традиційні валюти. Через обмеження НБУ саме стейблкоїни стали своєрідною новою «готівкою» — замість звичних грошей на банківському рахунку тепер молодь використовує USDT Гаманець.

За останні декілька років стейблкоїни стали одним із головних інструментів у світі цифрових фінансів.

У цій статті розберемо, що таке стейблкоїни загалом та USDT, зокрема, чим відрізняються версії цього токена в різних блокчейнах, і дамо практичні поради, як почати користуватись USDT безпечно та зручно.

Що таке стейблкоїни та чому вони стабільні

Стейблкоїни — це цифрові активи, які зберігають стабільну вартість завдяки прив’язці до долара США, євро або навіть золота. Вони поєднують швидкість і прозорість криптовалют із надійністю традиційних грошей.

Найпоширеніші стейблкоїни — забезпечені реальними резервами. Наприклад, кожен токен USDT чи USDC має під собою еквівалент одного долара, що зберігається на рахунках емітента. Це робить їх зрозумілими та зручними навіть для тих, хто тільки починає знайомство з криптовалютами.

В Україні стейблкоїни стали особливо затребуваними після запровадження валютних обмежень. Вони дозволяють фрилансерам, підприємцям та волонтерам здійснювати міжнародні перекази, інвесторам — «перечекати» турбулентність ринку, а звичайним людям — захищати заощадження від девальвації гривні.

USDT: головний цифровий долар

Серед усіх стейблкоїнів безперечним лідером є Tether (USDT). Це наймасовіший цифровий актив у світі: за даними блокчейн-аналітики, понад 68 млн користувачів застосовують USDT на блокчейні Tron.

Чому саме USDT став стандартом? Передусім — через універсальність. Він використовується для міжнародних переказів, торгівлі на біржах і навіть як аналог депозитів: деякі платформи пропонують від 4% до 6% річних на розміщені USDT. Для порівняння: українські банки на доларових депозитах дають у 3−4 рази менше.

Важлива перевага USDT — мультиблокчейн. Токен існує в різних мережах: Ethereum (ERC20), Tron (TRC20), BNB Chain (BEP20), Solana та інших. Це означає, що він доступний у більшості гаманців та сервісів, а користувачі можуть вибирати мережу, залежно від комісій та швидкості транзакцій.

Чим відрізняється USDT TRC20 від USDT ERC20

USDT ERC20 працює на блокчейні Ethereum — першій і найвідомішій платформі для смарт-контрактів. Його переваги — надійність і велика екосистема DeFi. Проте транзакції в Ethereum дорожчі: комісії можуть сягати декількох десятків доларів у періоди навантаження мережі.

USDT TRC20 функціонує на блокчейні Tron і завоював масову популярність завдяки низьким комісіям і швидкості переказів. Його приймають майже всі глобальні сервіси, а обсяги використання в рази перевищують ERC20. Хоча за останні роки комісії в мережі Tron зросли, й сьогодні становлять близько 3−4 доларів, нещодавно команда мережі знизила їх приблизно на 40−50%. Крім того, є спосіб отримати безкоштовні транзакції — стейкінг нативного токена TRX.

Щоб щодня мати одну безкоштовну транзакцію USDT, потрібно застейкати активи на еквівалент близько $2 000. Якщо сума менша — користувач отримує часткову знижку. Водночас TRX за останні п’ять років показав майже 500% зростання, що робить його привабливим, і як інвестиційний актив.

Отже, головна різниця проста: ERC20 — це про надійність і розгалужену інфраструктуру Ethereum, TRC20 — про доступність і масове використання. Для більшості повсякденних завдань українці обирають саме Tron гаманець.

Як почати користуватись USDT

Для того, щоб безпечно і зручно користуватися USDT, потрібен надійний криптогаманець. Важливо, щоб він підтримував різні блокчейни, забезпечував захист від шахрайства та був зрозумілим у використанні.

Один із таких варіантів — Gem Wallet. Це некастодіальний гаманець, який працює без посередників безпосередньо з блокчейном, а отже, лише користувач має доступ до власних коштів. Gem Wallet підтримує понад 100 блокчейнів, включно з USDT TRC20 та ERC20, TON і RLUSD. Завдяки «розумному пошуку» навіть новачок легко знайде потрібний токен, а QR-коди та інтеграція WalletConnect роблять перекази максимально простими.

Для активних користувачів важливими будуть і додаткові функції Gem Wallet: можливість інвестувати у DeFi-активи, трейдинг через вбудований агрегатор, стейкінг криптовалют. При цьому гаманець не збирає особистих даних: щоб створити акаунт, навіть не потрібна електронна пошта.

Таким чином, Gem Wallet поєднує безпеку, функціональність і зручність, що особливо цінно для українців, які використовують стейблкоїни, як щоденний фінансовий інструмент.

Висновок

Стейблкоїни припинили бути нішевим продуктом крипторинку — вони стали повсякденними грошима для мільйонів людей у світі й сотень тисяч українців. USDT упевнено виконує роль цифрового долара: він зберігає вартість, дозволяє швидко переказувати кошти та відкриває доступ до нових фінансових можливостей.

Вибір між USDT TRC20 та ERC20 залежить від ваших завдань: перший — зручніший для щоденних операцій, другий — для роботи в екосистемі Ethereum. У будь-якому випадку, важливо мати перевірений інструмент для роботи з криптою. Надійний гаманець, як-от Gem Wallet, гарантує, що ваші кошти залишаться під вашим контролем і будуть завжди у безпеці.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Fantomas2020
Fantomas2020
18 вересня 2025, 11:09
#
Лучше бы написали, каким образом безопасно пополнять USDT c банковской карты, чтобы не попасть на банковский финмониторинг с последующей блокировкой банковской карты. Знаю о существовании обменников фиатной валюты на криптовалюту, но ими пользоваться не всегда выгодно из-за комиссии обменников. А так статья выглядит как реклама USDT кошелька Gem Wallet, покупка USDT в котором c банковской карты не гарантирует защиту от банковского финмониторинга. Хотя для того, чтобы пользоваться USDT, существует множество других платёжных систем и электронных кошельков.
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають GuitarHero, starsol, Valent и 8 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами