Світові фондові ринки торгуються поблизу історичних максимумів, оскільки інвестори практично не сумніваються, що Федеральна резервна система США (ФРС) на своєму засіданні в середу вперше з грудня минулого року знизить процентні ставки. Цей оптимізм підкріплюється послабленням побоювань щодо торговельних війн та ажіотажем навколо акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, пише The New York Times.
Ринки на максимумах в очікуванні зниження ставки ФРС, але аналітики застерігають від ейфорії
«Бичачі» настрої та ринкове ралі
Згідно з опитуванням Bank of America, керуючі фондами почали активно повертати на ринок кошти, які раніше тримали в резерві. Цей приплив капіталу допоміг індексу S&P 500 вийти на рекордну територію, додавши з початку року 12,5%. Технологічний індекс Nasdaq Composite зріс майже на 16%.
Навіть індекс компаній малої капіталізації Russell 2000, що є більш чутливим до стану внутрішньої економіки, зріс на понад 7% за рік.
Чого очікувати від ФРС?
Інвестори повністю закладають у ціни зниження ключової ставки на 0,25 відсоткового пункту (25 базисних пунктів). Деякі аналітики припускають, що нові члени правління ФРС, лояльні до Трампа, можуть наполягати на глибшому зниженні у 0,50 в.п.
Занепокоєння щодо переоцінки ринку
Водночас стрімке зростання викликає побоювання, що ринки зайшли занадто далеко. Те ж саме опитування Bank of America показало, що 58% керуючих фондами вважають акції переоціненими. Через високі очікування аналітики прогнозують, що реакція ринку на саме рішення ФРС буде стриманою, оскільки воно вже значною мірою враховане в цінах.
Знімок ринків перед засіданням
Напередодні рішення ФРС на ринках спостерігається така картина:
- Облігації: Дохідність 10-річних казначейських облігацій США близька до мінімуму з квітня (4,02%).
- Долар: Індекс долара цього тижня впав до найнижчого рівня з 2022 року.
- Золото: Оновило історичний максимум, перевищивши $3700 за унцію.
