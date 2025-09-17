Ринки на максимумах в очікуванні зниження ставки ФРС, але аналітики застерігають від ейфорії

Світові фондові ринки торгуються поблизу історичних максимумів, оскільки інвестори практично не сумніваються, що Федеральна резервна система США (ФРС) на своєму засіданні в середу вперше з грудня минулого року знизить процентні ставки. Цей оптимізм підкріплюється послабленням побоювань щодо торговельних війн та ажіотажем навколо акцій, пов'язаних зі штучним інтелектом, пише The New York Times.

«Бичачі» настрої та ринкове ралі

Згідно з опитуванням Bank of America, керуючі фондами почали активно повертати на ринок кошти, які раніше тримали в резерві. Цей приплив капіталу допоміг індексу S&P 500 вийти на рекордну територію, додавши з початку року 12,5%. Технологічний індекс Nasdaq Composite зріс майже на 16%.

Навіть індекс компаній малої капіталізації Russell 2000, що є більш чутливим до стану внутрішньої економіки, зріс на понад 7% за рік.

Чого очікувати від ФРС?

Інвестори повністю закладають у ціни зниження ключової ставки на 0,25 відсоткового пункту (25 базисних пунктів). Деякі аналітики припускають, що нові члени правління ФРС, лояльні до Трампа, можуть наполягати на глибшому зниженні у 0,50 в.п.

Занепокоєння щодо переоцінки ринку

Водночас стрімке зростання викликає побоювання, що ринки зайшли занадто далеко. Те ж саме опитування Bank of America показало, що 58% керуючих фондами вважають акції переоціненими. Через високі очікування аналітики прогнозують, що реакція ринку на саме рішення ФРС буде стриманою, оскільки воно вже значною мірою враховане в цінах.

Знімок ринків перед засіданням

Напередодні рішення ФРС на ринках спостерігається така картина: