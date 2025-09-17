Авентус Україна виводить на ринок pluscard — нову цифрову кредитку з безкоштовними переказами

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 вересня 2025, 18:26

Авентус Україна виводить на ринок pluscard — нову цифрову кредитку з безкоштовними переказами

Керівниця проєкту pluscard від ТОВ «Авентус Україна» Юлія Терехова під час конференції FinRetail 2025, презентувала новий фінтех-продукт — цифрову кредитну картку, що поєднує досвід банківської сфери та мікрофінансового сектору. Продукт орієнтований на клієнтів, які цінують швидкість, прозорість та безпеку фінансових операцій.

Керівниця проєкту pluscard від ТОВ «Авентус Україна» Юлія Терехова під час конференції FinRetail 2025, презентувала новий фінтех-продукт — цифрову кредитну картку, що поєднує досвід банківської сфери та мікрофінансового сектору.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що таке pluscard?

За словами Юлії Терехової, pluscard — це «ще одна кредитна картка, але зовсім інакша». Вона пропонує користувачам кредитний ліміт до 50 тисяч гривень та повністю цифровий процес оформлення. Ключові особливості продукту:

  • Проста онлайн-реєстрація та швидкий розгляд заявки.
  • Миттєва доступність: можливість одразу під'єднати картку до Apple Pay чи Google Pay.
  • Зрозумілі умови для клієнта, що поєднують гнучкість мікрофінансових продуктів та надійність банківських.

Ключова перевага: безкоштовні операції за кредитні кошти

Однією з головних переваг pluscard, на якій наголосила керівниця проєкту, є відсутність комісій за операції, що здійснюються за рахунок кредитних коштів. Користувачі зможуть безкоштовно робити платежі, перекази та поповнення, що вигідно відрізняє картку від багатьох аналогів на ринку.

Безпека та довіра: поєднання фінтеху та банку

Продукт реалізовано через мобільний застосунок, розроблений у партнерстві з Акордбанком. Такий підхід, за словами Юлії Терехової, забезпечує подвійну перевагу: сучасні фінтех-технології гарантують зручність, а участь банку — безпеку та довіру з боку клієнтів.

Як отримати картку: простий онлайн-процес

Процес оформлення картки максимально спрощений та займає мінімум часу:

  • Клієнт обирає бажаний кредитний ліміт.
  • Реєструється за допомогою сервісу «Дія».
  • Робить селфі для верифікації.
  • Ознайомлюється та підписує документи онлайн.

Після цих кроків віртуальна картка pluscard стає доступною для використання. Більше інформації про додаткові функції та можливості продукту можна буде дізнатися, завантаживши мобільний застосунок.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Navegantes
Navegantes
17 вересня 2025, 19:13
#
Ліміт Кредитної лінії - від 1 000 до 50 000 грн;
Процентна ставка — 0,5% в день (182,5 % річних)
Реальна річна процентна ставка — до 458,16% річних;
Нехай Юлія Терехова цією карткою і користується
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 назареєстрованого відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами