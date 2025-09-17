Авентус Україна виводить на ринок pluscard — нову цифрову кредитку з безкоштовними переказами

Керівниця проєкту pluscard від ТОВ «Авентус Україна» Юлія Терехова під час конференції FinRetail 2025, презентувала новий фінтех-продукт — цифрову кредитну картку , що поєднує досвід банківської сфери та мікрофінансового сектору. Продукт орієнтований на клієнтів, які цінують швидкість, прозорість та безпеку фінансових операцій.

Що таке pluscard?

За словами Юлії Терехової, pluscard — це «ще одна кредитна картка, але зовсім інакша». Вона пропонує користувачам кредитний ліміт до 50 тисяч гривень та повністю цифровий процес оформлення. Ключові особливості продукту:

Проста онлайн-реєстрація та швидкий розгляд заявки.

Миттєва доступність: можливість одразу під'єднати картку до Apple Pay чи Google Pay.

Зрозумілі умови для клієнта, що поєднують гнучкість мікрофінансових продуктів та надійність банківських.

Ключова перевага: безкоштовні операції за кредитні кошти

Однією з головних переваг pluscard, на якій наголосила керівниця проєкту, є відсутність комісій за операції, що здійснюються за рахунок кредитних коштів. Користувачі зможуть безкоштовно робити платежі, перекази та поповнення, що вигідно відрізняє картку від багатьох аналогів на ринку.

Безпека та довіра: поєднання фінтеху та банку

Продукт реалізовано через мобільний застосунок, розроблений у партнерстві з Акордбанком. Такий підхід, за словами Юлії Терехової, забезпечує подвійну перевагу: сучасні фінтех-технології гарантують зручність, а участь банку — безпеку та довіру з боку клієнтів.

Як отримати картку: простий онлайн-процес

Процес оформлення картки максимально спрощений та займає мінімум часу:

Клієнт обирає бажаний кредитний ліміт.

Реєструється за допомогою сервісу «Дія».

Робить селфі для верифікації.

Ознайомлюється та підписує документи онлайн.

Після цих кроків віртуальна картка pluscard стає доступною для використання. Більше інформації про додаткові функції та можливості продукту можна буде дізнатися, завантаживши мобільний застосунок.