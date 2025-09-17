Керівниця проєкту pluscard від ТОВ «Авентус Україна» Юлія Терехова під час конференції FinRetail 2025, презентувала новий фінтех-продукт — цифрову кредитну картку, що поєднує досвід банківської сфери та мікрофінансового сектору. Продукт орієнтований на клієнтів, які цінують швидкість, прозорість та безпеку фінансових операцій.
Авентус Україна виводить на ринок pluscard — нову цифрову кредитку з безкоштовними переказами
Що таке pluscard?
За словами Юлії Терехової, pluscard — це «ще одна кредитна картка, але зовсім інакша». Вона пропонує користувачам кредитний ліміт до 50 тисяч гривень та повністю цифровий процес оформлення. Ключові особливості продукту:
- Проста онлайн-реєстрація та швидкий розгляд заявки.
- Миттєва доступність: можливість одразу під'єднати картку до Apple Pay чи Google Pay.
- Зрозумілі умови для клієнта, що поєднують гнучкість мікрофінансових продуктів та надійність банківських.
Ключова перевага: безкоштовні операції за кредитні кошти
Однією з головних переваг pluscard, на якій наголосила керівниця проєкту, є відсутність комісій за операції, що здійснюються за рахунок кредитних коштів. Користувачі зможуть безкоштовно робити платежі, перекази та поповнення, що вигідно відрізняє картку від багатьох аналогів на ринку.
Безпека та довіра: поєднання фінтеху та банку
Продукт реалізовано через мобільний застосунок, розроблений у партнерстві з Акордбанком. Такий підхід, за словами Юлії Терехової, забезпечує подвійну перевагу: сучасні фінтех-технології гарантують зручність, а участь банку — безпеку та довіру з боку клієнтів.
Як отримати картку: простий онлайн-процес
Процес оформлення картки максимально спрощений та займає мінімум часу:
- Клієнт обирає бажаний кредитний ліміт.
- Реєструється за допомогою сервісу «Дія».
- Робить селфі для верифікації.
- Ознайомлюється та підписує документи онлайн.
Після цих кроків віртуальна картка pluscard стає доступною для використання. Більше інформації про додаткові функції та можливості продукту можна буде дізнатися, завантаживши мобільний застосунок.
