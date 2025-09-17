Гетманцев пропонує встановити прожитковий мінімум у 2026 році на рівні 4700 грн

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев закликав уряд закласти у державному бюджеті на 2026 рік прожитковий мінімум не менше 4700 грн. Про це він написав в телеграм-каналі.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

«Нинішні розрахунки уряду — 3209 грн на одну особу на місяць — не відповідають реальним витратам українців навіть на продукти харчування», — написав Гетманцев.

Згідно з даними Міністерства соціальної політики, вартість мінімального набору продуктів у червні 2025 року вже перевищувала прожитковий мінімум, запропонований урядом:

для дітей до 6 років: 2817 грн (прожитковий мінімум) проти 4482 грн (фактична вартість продуктів);

для дітей 6−18 років: 3512 грн проти 6044 грн;

для працездатних осіб: 3328 грн проти 4794 грн;

для осіб, які втратили працездатність: 2596 грн проти 3786 грн.

«Цифри говорять самі за себе. Соціальний захист у бюджеті починається з прожиткового мінімуму», — наголосив Гетманцев.

Він пропонує встановити 4700 грн як базовий розмір прожиткового мінімуму з 1 січня 2026 року. Також він закликав уряд розробити графік поступового зростання прожиткового мінімуму та соціальних виплат протягом року.