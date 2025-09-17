Нове житлове будівництво в Україні зросло у першому півріччі на 45% — Держстат

В Україні спостерігається суттєве зростання обсягів нового житлового будівництва. За перші шість місяців 2025 року загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на будівництво, збільшилася на 45% порівняно з аналогічним періодом 2024 року і досягла 2,965 мільйона квадратних метрів. Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, повідомляє Інтерфакс-Україна.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Обсяги будівництва багатоквартирних будинків зросли ще більше — на 45,8%, сягнувши 2,86 мільйона квадратних метрів. Кількість квартир, заявлених на старті будівництва, збільшилася на 51,5%, до 33 тисяч.

Лідери за обсягами нового будівництва

Київська область стала абсолютним лідером, задекларувавши 904,9 тис. кв. м нового житла (15,5 тис. квартир). Це у 2,3 раза більше, ніж за першу половину минулого року.

Львівська область показала значне зростання на 65% з обсягом 540,7 тис. кв. м (6,9 тис. квартир).

Івано-Франківська область збільшила обсяги на 8% до 234,6 тис. кв. м (3,8 тис. квартир).

Закарпатська область показала зростання на 11% до 159,3 тис. кв. м (2,4 тис. квартир).

У Полтавській області задекларовано 146,9 тис. кв. м (1,8 тис. квартир).

У Волинській області зростання на 17,7% до 115,2 тис. кв. м (2,5 тис. квартир).

Варто зазначити, що Вінницька область продемонструвала зниження обсягів на 38,7% до 130,9 тис. кв. м (2,9 тис. квартир).

Ситуація в Києві

У столиці за перше півріччя 2025 року загальна площа нового будівництва житла збільшилася майже вдвічі (у 1,9 раза) порівняно з минулим роком і склала 367,2 тис. кв. м (4,2 тис. квартир).

Держстат наголошує, що ці показники не включають дані з тимчасово окупованих територій та районів, де тривають або велися бойові дії.

Нагадаємо

У 2024 році загальна площа нового будівництва житла в Україні скоротилася на 7,2% (до 3,9 млн кв. м) порівняно з 2023 роком, який мав 4,2 млн кв. м. Пікові показники були зафіксовані у 2021 році - 12,7 млн кв. м.