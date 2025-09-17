Європа готується до найбільшого IPO з 2022 року

Шведська компанія в галузі безпеки Verisure планує залучити близько 3,1 млрд євро у рамках первинного публічного розміщення акцій на Стокгольмській біржі. Це може стати найбільшим IPO у Європі за останні три роки, повідомляє Bloomberg.

Що відомо

Залучені кошти будуть спрямовані на зміцнення балансу та зниження чистого левериджу приблизно до трьох разів на момент лістингу. Також гроші планується використовувати для рефінансування частини боргових зобов'язань та фінансування придбання компанії ADT Mexico, зазначається у заяві Verisure.

Розміщення проведуть за рахунок емісії нових акцій, при цьому 235 млн євро буде залучено від двох існуючих інвесторів — Alba Investments Sarl і Securholds Spain SL.

За даними Bloomberg Intelligence, Verisure генерує передбачувані грошові потоки від більш ніж 5 млн клієнтів, підтримуючи маржинальність понад 40% за рівнем EBITDA.

За 2024 рік компанія отримала річні доходи, що повторюються, в розмірі близько 3,1 млрд євро і скоригований прибуток до вирахування відсотків і податків у 819 млн євро. Організаторами розміщення виступають DNB Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs International та Morgan Stanley.

Verisure була заснована в 1988 році в Швеції, вона розробляє системи безпеки для домогосподарств та малого бізнесу в Європі та Латинській Америці. Компанія продає у тому числі відеодетектори та камери, димові бар'єри та розумні замки.