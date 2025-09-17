Глава БЕБ просить більше ресурсів для боротьби з тіньовою економікою

Нещодавно створене Бюро економічної безпеки України потребує більше ресурсів для ефективної боротьби з тіньовою економікою, обсяг якої сягає мільярдів доларів . Це є ключовою умовою для створення сприятливого інвестиційного клімату та наповнення бюджету для фінансування оборони. Про це в інтерв'ю Reuters заявив новопризначений директор БЕБ Олександр Цивінський.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Що сказав директор БЕБ

За словами Цивінського, його відомство залишається недоукомплектованим та недоплаченим, що ускладнює боротьбу з глибоко вкоріненими практиками ухилення від сплати податків.

Директор БЕБ зазначив, що, за різними оцінками, обсяг тіньової економіки в Україні становить від $14,5 до $24 мільярдів.

Проблеми з фінансуванням та кадрами

Попри те, що посилення верховенства права та боротьба з корупцією є ключовими вимогами для вступу України до ЄС та отримання міжнародної допомоги, БЕБ стикається з браком державного фінансування.

Згідно з проєктом бюджету на 2026 рік, фінансування таких відомств, як НАБУ та ДБР, буде збільшено, тоді як бюджет БЕБ залишиться практично без змін.

«Звичайно, країна перебуває у стані війни, і є багато місць, де потрібне фінансування. Але наше агентство — це те, що відповідає за виведення грошей з тіні, щоб їх стало більше», — сказав Цивінський.

Наразі штат БЕБ налічує 1260 співробітників, хоча законом передбачено 4000, а з приблизно двох десятків запланованих регіональних управлінь працюють лише дев'ять.