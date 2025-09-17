Національний банк України встановив нові курси валют на четвер, 18 вересня. Згідно з даними регулятора, курс гривні у парі з євро впав на 12 копійок.
17 вересня 2025, 15:35
Курс валют: НБУ послабив гривню у парі з євро
Курс долара
На четвер НБУ встановив такий курс долара: 41,1941 грн. Це на 1 копійку більше, ніж у середу (41,1752).
Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).
Курс євро
Водночас курс євро на четвер був встановлений на позначці — 48,7738, що на 12 копійок більше, ніж у середу (48,6567).
Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).
Курс польського злотого
НБУ на четвер встановив такий курс польського злотого: 11,4509 (у середу курс був 11,4661).
