Україна та Велика Британія підписали угоду про 100-річне партнерство

Велика Британія та Україна підписали 100-річну угоду про партнерство. Вона покликана побудувати міцні зв’язки між двома країнами в усьому спектрі відносин: від торгівлі, безпеки та оборони до науки та технологій, освіти, культури тощо.

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Відповідну угоду підписав президент Володимир Зеленський із прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

«Сьогодні дійсно історичний день. Відносини України та Великої Британії близькі як ніколи. Ми вийшли на новий рівень, це більше, ніж стратегічні відносини. Ми підписали угоду про 100-річне партнерство», — заявив Зеленський.

Що передбачає угода

Зміцнення обороноздатності

Сторони поглиблюватимуть оборонне співробітництво, зміцнюватимуть свої військові та оборонно-промислові спроможності, включаючи розвиток збройних сил та співробітництво між оборонно-промисловими базами, посилюватимуть системи оборонних закупівель України та передаватимуть технології для спільного виробництва оборонної продукції (у тому числі в рамках спільних ініціатив), приділяючи особливу увагу інноваціям та посиленню захисту прав інтелектуальної власності на передані технології, а також узгоджуватимуть їх з вимогами НАТО.

Зміцнення безпеки та досягнення консенсусу щодо членства України в НАТО

Сторони розвиватимуть сфери, важливість яких для євроатлантичного миру і стабільності виходить далеко за межі війни, визнаючи важливу роль України у захисті євроатлантичної безпеки й звертаючи особливу увагу на оперативну сумісність і внесок України як майбутнього союзника НАТО.

Побудова партнерства у сфері морської безпеки

Сторони докладатимуть зусиль для усунення довгострокових системних загроз і викликів морській безпеці з метою відновлення свободи судноплавства.

Сторони встановлюють партнерство у сфері морської безпеки, зокрема з метою зміцнення безпеки у Балтійському, Чорному та Азовському морях.

Посилення економічного та торговельного співробітництва

Сторони докладатимуть зусиль до покращення умов для інвестицій та торгівлі в обох країнах та співпрацюватимуть у різних секторах, включаючи, зокрема, транспорт, інфраструктуру та енергетику, щоб зробити економіку обох країн більш сучасною, стійкою та процвітаючою. Вони також посилюватимуть інклюзивність економіки, підтримуючи зусилля, спрямовані на зменшення нерівності та подолання бідності, щоб не залишати нікого осторонь.

Посилення співпраці у сфері енергетики, клімату та переходу до чистої енергії

Сторони поглиблюватимуть співробітництво у сфері енергетики на основі принципів сталого розвитку та чистого переходу на взаємовигідних засадах, а також покращуватимуть умови для інвестицій в енергетичний сектор України.

Посилення співпраці у сфері правосуддя та притягнення до відповідальності

Сторони вживатимуть заходів для поглиблення співробітництва між їхніми правовими секторами та у кримінально-цивільній сфері, а також для посилення співпраці у сфері санкцій.

Сторони вживатимуть заходів для притягнення до відповідальності держав, які вчиняють грубі порушення міжнародного права.

Протидія іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням

Сторони поглиблюватимуть інституційні зв'язки у сфері протидії іноземним інформаційним маніпуляціям і втручанням, розбудовуватимуть стійкість до інформаційних загроз та уможливлюватимуть ефективні підривні дії у відповідь на загрози.

Зміцнення позицій як лідерів у галузі науки, технологій та інновацій

Сторони вживатимуть заходів для подолання спільних викликів і загроз, використання можливостей та забезпечення сталого інклюзивного зростання для всіх.

Використання потенціалу соціокультурних зв'язків

Сторони співпрацюватимуть у різних сферах, включаючи права людини, гендерну рівність та соціальну інтеграцію, соціальний захист, догляд, реформи, освіту, охорону здоров'я, клімат, спорт, а також зближуватимуть свої суспільства.

Усвідомлюючи, що культура є невід'ємною складовою сталого розвитку суспільства, Сторони поглиблюватимуть співробітництво у сфері культури й збереження культурної спадщини та заохочуватимуть співпрацю між креативними індустріями.

Співробітництво з питань міграції

Сторони співпрацюватимуть у сфері міграції, притулку та управління кордонами, включаючи усунення першопричин неврегульованої міграції, впровадження ефективної політики протидії неврегульованій міграції, незаконному ввезенню мігрантів та торгівлі людьми, включаючи способи боротьби з мережами осіб, які займаються незаконним ввезенням мігрантів та торгівлею людьми, й способи захисту жертв такої торгівлі.

Там, де існують умови для добре керованої та безпечної мобільності, Сторони здійснюватимуть поступові кроки для полегшення подорожування громадян і відвідування країн одна одної, а також започаткують регулярні контакти та обмін інформацією про результати міграції та політичні наміри.