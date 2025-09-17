Майже 8 тисяч компаній здійснили релокацію у 2025 році

У 2025 році в Україні було зафіксовано 8 345 переїздів бізнесу між регіонами. Загалом 7 988 компаній здійснили релокацію, причому деякі з них переїжджали кілька разів. Ця кількість майже не відрізняється від минулорічних показників і навіть на 10% менша, ніж у 2021 році. Про це повідомляє сервіс для роботи з відкритими даними «Опендатабот» із посиланням на дані державних реєстрів.
Який бізнес найчастіше переїжджає
Найбільш мобільним виявився бізнес у сфері торгівлі — це кожна третя компанія, яка змінила регіон реєстрації. За ним слідують:
- будівництво (6%);
- сільське господарство (5%);
- операції з нерухомістю (5%).
Найпопулярніші напрямки переїздів
Рух бізнесу відбувається переважно за маршрутами до та з Києва.
Найпопулярніші напрямки:
- Зі столиці до Київської області (494 компанії).
- Зі столиці до Дніпропетровської області (379 компаній).
- З Київської області до столиці (378 компаній).
- З Києва на Харківщину (358 компаній).
Регіони-лідери за припливом та відтоком бізнесу
Незважаючи на близькість до лінії фронту, Харківщина цьогоріч лідирує за припливом нових компаній. Баланс переїздів у регіон позитивний і становить +374 компанії. Схожа ситуація спостерігається у Запорізькій (+276), Львівській (+161), Закарпатській (+83) та Київській (+77) областях.
Натомість Київ має найбільший негативний баланс: зі столиці виїхало на 657 компаній більше, ніж прибуло. Серед інших регіонів з негативним балансом — Дніпропетровська (-102), Донецька (-97), Волинська (-83) та Полтавська (-62) області.
Загалом, найбільше бізнесів виїхало з Києва (2 909 компаній, або 36% від загальної кількості).
При цьому, Київ залишається головним центром, куди переїжджає бізнес — 2 252 компанії обрали столицю новим місцем реєстрації. Інші популярні напрямки:
- Київська область (847 компаній);
- Харківщина (742 компанії);
- Дніпропетровщина (722 компанії);
- Львівщина (613 компаній).
