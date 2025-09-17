Єврокомісія невдовзі представить пакет санкцій щодо рф

Голова Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала, що 19-й пакет санкцій щодо росії буде представлений незабаром. У дописі на платформі X, опублікованому у вівторок, 16 вересня, фон дер Ляєн повідомила, що обговорила з президентом США Дональдом Трампом посилення спільних зусиль для збільшення економічного тиску на росію за допомогою додаткових заходів.

Деталі

«Комісія незабаром представить свій 19-й пакет санкцій, спрямований на криптовалюти, банки та енергетику. Воєнна економіка росії, яка підтримується доходами від викопного палива, фінансує кровопролиття в Україні. Щоб покласти цьому край, Комісія запропонує пришвидшити поступову відмову від імпорту викопного палива з росії», — написала вона.

Нагадаємо

Напередодні стало відомо, що Європейський Союз відклав презентацію наступного пакету санкцій, яка, як очікувалося, мала відбутися у середу, 17 вересня.

Міністр з європейських справ Польщі Ігнацій Немчицький пояснив затримку з представленням нового пакета прагненням Єврокомісії підвищити його ефективність.