Chery планує IPO у Гонконгу на $1,2 млрд

Китайський автовиробник Chery Automobile планує залучити до $1,2 млрд через первинне публічне розміщення акцій у Гонконгу, згідно з біржовим документом, опублікованим у середу.

Компанія з провінції Аньхой має намір випустити 297,4 мільйона акцій за ціною від 27,75 до 30,75 гонконгських доларів за штуку, що потенційно дозволить залучити до 9,145 мільярдів гонконгських доларів.

Остаточну ціну пропозиції Chery буде визначено 23 вересня, а торги на Гонконзькій фондовій біржі заплановані на 25 вересня.

Це IPO може стати найбільшим для автомобільної компанії в Гонконгу цього року і відбувається в той час, коли фінансовий центр переживає відновлення лістингової активності та став провідним світовим напрямом для IPO у 2025 році.

Заснована в 1997 році, Chery утвердилася як другий за величиною автовиробник Китаю в 2024 році за обсягом продажів пасажирських автомобілів, поступаючись лише BYD.