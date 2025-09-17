Binance отримала шанс достроково вийти з-під моніторингу Мін’юсту США: що нового

Standard Chartered планує запустити фонд цифрових активів на $250 мільйонів

SC Ventures, венчурний підрозділ банку Standard Chartered, планує створити фонд на $250 млн для інвестицій у сферу цифрових активів. Про це повідомив Bloomberg, посилаючись на Гаутама Джайна, партнера компанії, під час конференції Money20/20 Middle East.

За словами Джайна, SC Ventures має намір запустити кілька нових продуктів. Згаданий фонд, як очікується, розпочне свою роботу у 2026 році за підтримки інвесторів із Близького Сходу та буде зосереджений на інвестиціях у цифрові активи в секторі фінансових послуг по всьому світу. Конкретних прикладів проєктів, які планується підтримувати, наразі не наведено.

Крім цього, SC Ventures також планує запустити:

Фонд інвестицій в Африку на $100 мільйонів.

Перший фонд венчурного боргу, який надаватиме кредити стартапам під відсотки та варанти на купівлю токенів або цінних паперів.

Гаутам Джайн не уточнив, чи будуть останні два фонди також пов'язані з сектором цифрових активів.

SC Ventures була заснована у 2018 році. З 2025 року компанія активізувала свою діяльність на Близькому Сході, розпочавши із Саудівської Аравії.

Coinbase розглядає запуск токена для мережі Base: зміна стратегії на тлі політичних змін у США

Компанія Coinbase підтвердила, що команда її рішення другого рівня Base вивчає можливість запуску власного токена. Цю заяву було зроблено на заході Basecamp у Стоу, штат Вермонт, а потім підтверджено в офіційній публікації проєкту в соцмережі X.

Розробники Base заявили, що йдеться про ранню стадію аналізу, без конкретних термінів, параметрів дизайну чи моделі управління. Компанія підкреслила намір розвивати проєкт у діалозі зі спільнотою.

Офіційний акаунт Coinbase уточнив, що затверджених планів поки немає, проте вивчається, як токен може допомогти прискорити реалізацію місії компанії. Це є помітним поворотом порівняно із заявами кінця 2023 року, коли генеральний директор Coinbase Браян Армстронг стверджував, що випуск активу для Base не розглядається.

Аналітики зазначають, що раніше позиція керівництва компанії неодноразово виглядала суперечливою. Наприклад, головний юрист Coinbase Пол Грюель припускав можливість появи токена в майбутньому, тоді як Армстронг заперечував такі плани.

Тепер же курс компанії демонструє пом'якшення позиції, що може бути пов'язано зі змінами в політиці США, де адміністрація Дональда Трампа виявляє більше відкритості до криптовалют.

Звістка стала несподіванкою навіть для ексспівробітників Coinbase. Засновник децентралізованого кредитного застосунка Moonwell Люк Янгблад зізнався, що був «абсолютно здивований», дізнавшись про можливий випуск токена, оскільки юридична команда компанії раніше відрізнялася вкрай консервативним підходом.

Експерти пов'язують можливе рішення Coinbase з необхідністю зміцнити економіку Base та конкурувати з іншими L2-рішеннями Ethereum, такими як Optimism і Arbitrum. При цьому, регуляторні ризики в США залишаються ключовим питанням, яке може вплинути на терміни та формат запуску, вважають аналітики.

Binance отримала шанс достроково вийти з-під моніторингу Мін'юсту США — Bloomberg

Криптовалютна біржа Binance веде переговори з Мін'юстом США щодо можливого дострокового завершення зовнішнього моніторингу, введеного за угодою про визнання провини, повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела.

Згідно з інформацією, Мін'юст розглядає можливість скасування вимоги про трирічний суворий контроль Binance за дотриманням правил AML і санкцій. Цей контроль став частиною угоди на $4,3 млрд, укладеної у 2023 році після визнання Binance порушень американського законодавства з боротьби з відмиванням грошей.

Остаточного рішення ще немає, але в разі скасування зовнішнього моніторингу DOJ може посилити вимоги до внутрішньої звітності компанії.

Водночас Binance залишається під наглядом FinCEN, який діє окремо від Мін'юсту і продовжує працювати. За даними Bloomberg, у квітні 2024 року Binance намагалася переконати Мінфін США скасувати цей фінансовий моніторинг, про що писав Wall Street Journal.

Глава BitMine спрогнозував зростання біткоїна та Ethereum після зниження ставки ФРС

Том Лі, голова ради директорів BitMine та співзасновник Fundstrat, вважає, що якщо Федеральна резервна система США (ФРС) знизить відсоткову ставку у вересні 2025 року, це спричинить значне зростання Nasdaq 100, а також біткоїна та Ethereum.

Засідання ФРС, де може бути ухвалене це рішення, проходить 16−17 вересня. Хоча на попередньому засіданні ставку залишили без змін, більшість експертів очікують її зниження. На думку деяких трейдерів, можливе навіть подвійне зниження, що призведе до вивільнення значної ліквідності та, як наслідок, до зростання волатильних активів, зокрема криптовалют. За даними біржі CME, ймовірність зниження ставки на 25 пунктів становить 96,1%.

Том Лі пояснює, що пом’якшення політики регулятора надасть імпульс технологічному сектору та штучному інтелекту. Він зазначає, що такі великі гравці, як JPMorgan Chase та Goldman Sachs, активно трансформуються у фінтех-компанії. За його словами, бізнесу потрібна впевненість у зниженні ставки, оскільки це спричинить приплив ліквідності на ринок.

Свій прогноз експерт ґрунтує на історичних прецедентах вересня 1998 та 2024 років, коли ФРС після паузи в політиці переходила до пом'якшення курсу.

Він виділяє трьох основних переможців від цього процесу:

Індекс Nasdaq 100

Біткоїн та Ethereum, щодо яких Лі прогнозує «монструозний рух» у найближчі місяці.

Малий бізнес та фінансовий сектор.

Лі підкреслює, що саме перші дві категорії отримають найбільший виграш. Він також зауважує, що великі компанії з Волл-стріт все більше використовують технологію блокчейну для модернізації своєї інфраструктури, що допомагає скоротити витрати на робочу силу.