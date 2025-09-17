Єврокомісія готує податкові пільги для інвесторів

Європейська комісія наприкінці вересня представить проєкт зі зниження податкового навантаження для європейських інвесторів та вкладників. Йдеться про відрахування при відкритті ощадних та інвестиційних рахунків, звільнення від податку на інвестиційний дохід та систему відстрочки, коли податок нараховується лише при знятті коштів, випливає з документа, з яким ознайомилося агентство Bloomberg.

Що відомо

Пропозиції увійдуть до так званого «Єдиного простору для заощаджень та інвестицій» (Savings and Investments Union) — ініціативи, покликаної полегшити доступ європейських компаній до капіталу та стимулювати приватні вкладення. Єврокомісія планує оприлюднити рекомендації 30 вересня, але проєкт ще може змінитись, зазначає агентство.

Серед заходів — заборона на оподаткування та додаткові збори під час переведення портфелів між провайдерами (банками, брокерами та фінтех-платформами), а також заклик до країн ЄС координувати податкову політику, щоб унеможливити ризик подвійного оподаткування при зміні податкового резидентства.

Брюссель також пропонує максимально спростити податкове адміністрування, покладаючись на такі організації для збору інформації та сплати податків.

Bloomberg зазначає, що рекомендації Єврокомісії не мають обов'язкового характеру і можуть зіткнутися із серйозним опором держав ЄС, які традиційно не готові передавати податкові повноваження Брюсселю. Ініціатива покликана мобілізувати частину приватних заощаджень, які оцінюються приблизно в 10 трлн євро та здебільшого зберігаються на банківських депозитах.

Спроби створити єдиний ринок капіталу робилися й раніше. Запущений у 2015 році проєкт Capital Markets Union, нагадує агентство, не зміг досягти цілей із глибокої інтеграції фінансових ринків. Нова ініціатива покликана пожвавити ці зусилля в умовах загострення конкуренції за капітал.