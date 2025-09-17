Tencent залучає $1,27 млрд через випуск облігацій для інвестицій у ШІ

Китайський технологічний гігант Tencent Holdings вирішив випустити боргові папери на суму дев'ять мільярдів юанів, що еквівалентно 1,27 мільярда доларів . Компанія приєднується до інших китайських корпорацій, які активно залучають капітал для вкладень у технології штучного інтелекту. Про це повідомляє WSJ.

Структура випуску

Власник месенджера WeChat планує розмістити облігації в трьох траншах з різними термінами погашення та процентними ставками.

Найбільший транш складе 6 мільярдів юанів у вигляді облігацій з терміном погашення в 2035 році та купоном 2,50%. Другий транш становитиме 2 мільярди юанів з облігаціями, що погашаються в 2030 році під 2,10% річних. Найменший транш обсягом 1 мільярд юанів матиме термін погашення в 2055 році з найвищою ставкою 3,10%.

Призначення залучених коштів

Tencent заявила, що отримані від розміщення облігацій кошти будуть спрямовані на загальні корпоративні потреби компанії, не деталізуючи конкретні напрями використання.

Як і багато інших китайських технологічних компаній, Tencent активно інвестує в розвиток власних технологій штучного інтелекту, конкуруючи з такими гравцями як Alibaba, Baidu та JD.com.

Аналогічні дії конкурентів

Напередодні, у вівторок, Alibaba Group оголосила про залучення 3,2 мільярда доларів через випуск безкупонних конвертованих старших облігацій з погашенням у 2032 році. Alibaba зазначила, що кошти підуть на загальні корпоративні цілі зі стратегічним акцентом на посилення хмарної інфраструктури та розвиток міжнародної торгівлі.

Загальний борговий портфель

Після розміщення нових облігацій загальна вартість непогашених боргових зобов'язань Tencent становитиме 19,1 мільярда доларів.

Організаторами випуску облігацій виступають Bank of China, Citic Securities, HSBC та J.P. Morgan.