Tencent залучає $1,27 млрд через випуск облігацій для інвестицій у ШІ

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
17 вересня 2025, 10:44

Tencent залучає $1,27 млрд через випуск облігацій для інвестицій у ШІ

Китайський технологічний гігант Tencent Holdings вирішив випустити боргові папери на суму дев'ять мільярдів юанів, що еквівалентно 1,27 мільярда доларів. Компанія приєднується до інших китайських корпорацій, які активно залучають капітал для вкладень у технології штучного інтелекту. Про це повідомляє WSJ.

Китайський технологічний гігант Tencent Holdings вирішив випустити боргові папери на суму дев'ять мільярдів юанів, що еквівалентно 1,27 мільярда доларів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Структура випуску

Власник месенджера WeChat планує розмістити облігації в трьох траншах з різними термінами погашення та процентними ставками.

Найбільший транш складе 6 мільярдів юанів у вигляді облігацій з терміном погашення в 2035 році та купоном 2,50%. Другий транш становитиме 2 мільярди юанів з облігаціями, що погашаються в 2030 році під 2,10% річних. Найменший транш обсягом 1 мільярд юанів матиме термін погашення в 2055 році з найвищою ставкою 3,10%.

Призначення залучених коштів

Tencent заявила, що отримані від розміщення облігацій кошти будуть спрямовані на загальні корпоративні потреби компанії, не деталізуючи конкретні напрями використання.

Як і багато інших китайських технологічних компаній, Tencent активно інвестує в розвиток власних технологій штучного інтелекту, конкуруючи з такими гравцями як Alibaba, Baidu та JD.com.

Аналогічні дії конкурентів

Напередодні, у вівторок, Alibaba Group оголосила про залучення 3,2 мільярда доларів через випуск безкупонних конвертованих старших облігацій з погашенням у 2032 році. Alibaba зазначила, що кошти підуть на загальні корпоративні цілі зі стратегічним акцентом на посилення хмарної інфраструктури та розвиток міжнародної торгівлі.

Загальний борговий портфель

Після розміщення нових облігацій загальна вартість непогашених боргових зобов'язань Tencent становитиме 19,1 мільярда доларів.

Організаторами випуску облігацій виступають Bank of China, Citic Securities, HSBC та J.P. Morgan.

Інвестуйте в освіту — це найкращий старт. Обирайте навчання на InvestMarket від «Мінфін»

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами