Впродовж минулого місяця українці придбали майже 5,1 тис. вживаних легковиків ввезених із США. Це на 6% більше, ніж у липні 2025 р. Про це повідомляє «Укравтопром».
17 вересня 2025, 9:17
Імпорт уживаних легковиків із США зріс на 6%: 5,1 тис. авто за серпень
Найбільша частка з цієї кількості (46%) — електромобілі.
- Бензинові авто охопили 40%.
- Гібридним авто належить — 7%.
- Дизельним — 4%.
- Авто з ГБО — 3%.
Середній вік «американців» з пробігом, що поповнили український автопарк у минулому місяці — 5,3 року.
Топ-5 вживаних авто, виготовлених в США:
- TESLA Model Y — 812 од.;
- TESLA Model 3 — 639 од.;
- FORD Escape — 383 од.;
- NISSAN Rogue — 263 од.;
- TESLA Model S — 239 од.
Джерело: Мінфін
