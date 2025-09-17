Мінфін залучив 7,5 мільярда від продажу облігацій

Міністерство фінансів України 16 вересня 2025 року на аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 7,5 млрд гривень. Про це повідомляє пресслужба Мінфіну.

Що пропонували інвесторам

За даними міністерства, інвесторам було запропоновано гривневі ОВДП:

3,7 млрд грн під 16,35% з погашенням через 1,1 року,

1,7 млрд грн під 17,10% з погашенням через 1,7 року

2,1 млрд грн під 17,80% з погашенням через 3,2 року.

У вересні Мінфін уже мобілізував понад 24 млрд грн за рахунок випуску державних облігацій. З початку 2025 року — 380 млрд грн, а від початку повномасштабної війни — понад 1,8 трлн грн.

Про військові облігації

Військові облігації — це інвестиційний інструмент підтримки державного бюджету, доступний для громадян, бізнесу та іноземних інвесторів.

Кошти від облігацій, залучені до державного бюджету України, використовуються на безперебійне забезпечення фінансових потреб держави в умовах воєнного стану — соціальні та оборонні.

Щовівторка Мінфін проводить аукціони з продажу військових ОВДП. Оголошення та результати аукціонів публікуються тут.