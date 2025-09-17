Переробка й торгівля формують майже третину держбюджету від податків — ДПС

За січень — серпень 2025 року найбільше до Зведеного бюджету України сплатили підприємства переробної промисловості та торгівлі. Зокрема: переробна промисловість — 17,6 % та оптова і роздрібна торгівля — 16,7 %. Про це повідомила в.о.Голови Державної податкової служби Леся Карнаух.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

«За 8 місяців майже 35 % податкових надходжень до бюджету забезпечили підприємства переробної промисловості та торгівлі. Ці галузі впевнено тримають лідерство з початку року», — зазначила Карнаух.

У топі також:

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування — 11,6 %;

фінансова та страхова діяльність — 10 %.

Найбільша динаміка у сплаті порівняно з відповідним періодом минулого року у таких галузях:

переробна промисловість — +32,3 % (+59,9 млрд грн);

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів — +29,2 % (+52,8 млрд грн);

державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування — +29,1 % (+36,5 млрд грн);

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря — +33,1 % (+20,9 млрд гривень).

«Це вагомий внесок у фінансову стійкість країни», — додала Карнаух.