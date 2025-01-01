З 1 січня в Україні починають діяти нові акцизи на пальне

З 1 січня 2025 року набувають чинності нові акцизні ставки на пальне, які є наступним кроком в реалізації закону № 3878-I, що передбачає поступове підвищення акцизів на пальне до 2028 року. Про це пише enkorr.

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Так, акциз на бензин зросте на €29,1/1000 л (1,53 грн/л), до €271,70 /1000 л, на дизельне пальне — на €38,1 /1000 л (2 грн/л), до €215,70 /1000 л, на скраплений газ — на €25/1000 л (1,30 грн/л), до €173/1 000 л.

Це буде другий крок в піднятті ставок. Перший відбувся 1 вересня. Тоді найсуттєвіше зріс акциз на LPG: на 5 грн/л. Бензин і дизель, як і зараз, додали 1,5 грн/л і 2 грн/л відповідно.

Нагадаємо, 18 липня Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 11256−2 про підвищення акцизного податку на пальне. Згідно з ним, планується п’ять етапів зростання ставок.