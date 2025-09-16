Multi від Мінфін
16 вересня 2025, 19:06

Компанія Figure залучила понад мільярд доларів й досягла вартості у $39 млрд

Американська стартап-компанія Figure, що спеціалізується на створенні роботів з використанням штучного інтелекту, залучила понад один мільярд доларів інвестицій. Після цього раунду фінансування вартість компанії оцінили в 39 мільярдів доларів. Про це 16 вересня повідомляє Reuters.

Американська стартап-компанія Figure, що спеціалізується на створенні роботів з використанням штучного інтелекту, залучила понад один мільярд доларів інвестицій.

Хто інвестував у робототехнічний стартап

Інвестиційний раунд серії C очолила компанія Parkway Venture Capital. Серед інших учасників фінансування були великі технологічні корпорації: NVIDIA, Intel Capital, LG Technology Ventures, Salesforce, T-Mobile Ventures та Qualcomm Ventures.

До списку інвесторів також увійшли Brookfield Asset Management, Macquarie Capital, Align Ventures і Tamarack Global.

Зростання вартості компанії

Нова оцінка Figure значно перевищила попередню вартість компанії. Минулого року стартап оцінювали в 2,6 мільярда доларів, коли він залучив 675 мільйонів доларів від інвесторів, включаючи Microsoft та засновника Amazon.com Джеффа Безоса.

Бум інвестицій в ШІ-компанії

Венчурні фонди активно вкладають величезні суми в компанії, що використовують штучний інтелект. Це дозволяє стартапам залишатися приватними довше звичайного.

За даними звіту Pitchbook, фінансування американських стартапів може досягти другого найвищого показника в історії. У першій половині 2025 року воно зросло на 75,6% завдяки триваючому буму штучного інтелекту.

Конкуренція у сфері гуманоїдних роботів

Великі технологічні компанії, такі як Nvidia, Meta Platforms і Tesla, разом із різними стартапами змагаються за розробку гуманоїдних роботів. Ці машини мають вирішувати проблему нестачі робочої сили та виконувати повторювані або небезпечні завдання в логістиці, виробництві та домашніх справах.

Плани використання інвестицій

Figure, що базується в Сан-Хосе, Каліфорнія, планує використати отримані кошти для масштабування гуманоїдних роботів у домашніх і комерційних операціях. Компанія також хоче розвивати свою інфраструктуру для прискорення навчання та симуляції роботів, а також посилити зусилля зі збору даних.

Ринок гуманоїдних роботів

За прогнозами аналітиків, глобальний ринок гуманоїдних роботів може зрости з $1,8 мільярда в 2023 році до $13,8 мільярда до 2030 року. Основними драйверами зростання є старіння населення в розвинених країнах, нестача робочої сили та потреба в автоматизації небезпечних робіт.

Tesla активно розробляє свого гуманоїдного робота Optimus, а Boston Dynamics вже комерціалізувала своїх роботів Atlas і Spot для промислового використання. Китайські компанії також інвестують мільярди доларів у цю галузь.

Чому це важливо

Рекордне фінансування Figure сигналізує про серйозні очікування інвесторів щодо комерційного потенціалу гуманоїдних роботів. Це може прискорити впровадження робототехніки в повсякденне життя та кардинально змінити ринок праці. Водночас така висока оцінка компанії показує, що штучний інтелект залишається найгарячішою сферою для інвестицій, навіть попри ризики технологічної «бульбашки».

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
