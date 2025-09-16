Revolut залучає інвестиції за оцінки у $75 млрд на тлі 46%-го зростання виторгу

Фінтех-компанія Revolut проводить новий раунд залучення первинного капіталу, в рамках якого компанію оцінюють у $75 мільярдів. Для зацікавлення інвесторів компанія демонструє стрімке зростання, зокрема, 46%-ве збільшення виторгу у другому кварталі. Про це у вівторок, 16 вересня, повідомляє агентство Bloomberg, ознайомившись з документами для інвесторів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Стрімке зростання доходів

Згідно з документами, виторг Revolut у другому кварталі 2025 року склав £1,01 мільярда ($1,4 млрд), що на 46% більше, ніж £694 мільйони за аналогічний період 2024 року.

Темпи зростання прискорилися в останні місяці: у липні компанія згенерувала £373 млн доходу, а в серпні — £410 млн. Це виводить Revolut на прогнозний річний дохід у понад £4,1 мільярда, порівняно з £3,1 мільярда у 2024 році.

«Проєкт Афіни» та плани на ринку США

Інвестиційний раунд, що отримав внутрішню назву «Проєкт Афіни», має завершитися цього тижня. За даними джерел, частину залучених коштів Revolut може використати для придбання американського банку. Такий крок дозволив би компанії «катапультувати» своє зростання у США.

Ця стратегія є частиною ширших планів з експансії на американському ринку. Раніше компанія оголосила про намір інвестувати понад $500 мільйонів у США в найближчі роки.

Контекст та оцінка

Наразі Revolut має понад 60 мільйонів клієнтів по всьому світу та прагне увійти до трійки найкращих фінансових застосунків на кожному ринку, де вона працює.

Крім первинного залучення капіталу, компанія також веде переговори зі співробітниками про окремий вторинний продаж їхніх акцій за тією ж оцінкою у $75 млрд та минулого місяця пропонувала викупити до 10% своїх акцій в інвесторів.