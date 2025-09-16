Revolut залучає інвестиції за оцінки у $75 млрд на тлі 46%-го зростання виторгу

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 вересня 2025, 18:39

Revolut залучає інвестиції за оцінки у $75 млрд на тлі 46%-го зростання виторгу

Фінтех-компанія Revolut проводить новий раунд залучення первинного капіталу, в рамках якого компанію оцінюють у $75 мільярдів. Для зацікавлення інвесторів компанія демонструє стрімке зростання, зокрема, 46%-ве збільшення виторгу у другому кварталі. Про це у вівторок, 16 вересня, повідомляє агентство Bloomberg, ознайомившись з документами для інвесторів.

Фінтех-компанія Revolut проводить новий раунд залучення первинного капіталу, в рамках якого компанію оцінюють у $75 мільярдів.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Стрімке зростання доходів

Згідно з документами, виторг Revolut у другому кварталі 2025 року склав £1,01 мільярда ($1,4 млрд), що на 46% більше, ніж £694 мільйони за аналогічний період 2024 року.

Темпи зростання прискорилися в останні місяці: у липні компанія згенерувала £373 млн доходу, а в серпні — £410 млн. Це виводить Revolut на прогнозний річний дохід у понад £4,1 мільярда, порівняно з £3,1 мільярда у 2024 році.

«Проєкт Афіни» та плани на ринку США

Інвестиційний раунд, що отримав внутрішню назву «Проєкт Афіни», має завершитися цього тижня. За даними джерел, частину залучених коштів Revolut може використати для придбання американського банку. Такий крок дозволив би компанії «катапультувати» своє зростання у США.

Ця стратегія є частиною ширших планів з експансії на американському ринку. Раніше компанія оголосила про намір інвестувати понад $500 мільйонів у США в найближчі роки.

Контекст та оцінка

Наразі Revolut має понад 60 мільйонів клієнтів по всьому світу та прагне увійти до трійки найкращих фінансових застосунків на кожному ринку, де вона працює.

Крім первинного залучення капіталу, компанія також веде переговори зі співробітниками про окремий вторинний продаж їхніх акцій за тією ж оцінкою у $75 млрд та минулого місяця пропонувала викупити до 10% своїх акцій в інвесторів.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає Kharakternyk.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами