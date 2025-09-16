Курси євро та американського долара зросли у вівторок, 16 вересня, на міжбанківських торгах. Про це свідчать дані «Мінфіну».
16 вересня 2025, 17:29
Курс валют: євро та долар зростають на міжбанку
Відкриття 16 вересня
Закриття 16 вересня
Зміни
41,09/41,12
41,20/41,23
11/11
48,44/48,45
48,72/48,74
28/29
Офіційний курс: долар — 41,16 грн, євро — 48,66 грн.
Середній курс у банках: 40,95−41,45 грн/долар, 48,20−48,85 грн за євро.
Середній курс в обмінниках: долар торгується за 41,20−41,27, євро — 48,60−48,75 грн.
Джерело: Мінфін
