QR-платежі та Tap to Phone витіснять POS-термінали з ринку — прогноз CEO iPay.ua

QR-платежі та технологія Tap to Phone стають головною альтернативою традиційним POS-терміналам, пропонуючи бізнесу, особливо малому та середньому, швидкий та дешевий спосіб приймати безготівкові оплати. Такий прогноз озвучила виконавча директорка компанії iPay.ua Ольга Неділько під час свого виступу на конференції FinRetail 2025.

Світовий досвід

За її словами, світовий досвід демонструє неминучість цього тренду. Як приклад, вона навела Китай, де завдяки державній підтримці QR-платежі практично витіснили готівку з ринку. Схожа ситуація спостерігається в Індії, де державна програма з просування платіжної системи UPI призвела до того, що 85% усіх платежів у країні сьогодні здійснюються за її допомогою.

Переваги для ритейлу: швидкість та економія

«Для ритейлу це означає, що швидко і недорого можна долучитися до проведення оплат, і це не буде коштувати додаткових орендних плат, як за термінали», — наголосила Ольга Неділько.

Вона зазначила, що в інших країнах просуванням QR-кодів активно займаються міжнародні платіжні системи та великі банки, які прагнуть таким чином зменшити залежність ринку від фізичного термінального обладнання.

Tap to Phone — наступний крок еволюції

Наступним етапом еволюції платіжних рішень, за словами Неділько, є технологія Tap to Phone, яка перетворює звичайний смартфон на повноцінний платіжний термінал.

«Tap to Phone — це зручний інструмент, особливо для малого і середнього бізнесу. Маленький магазин у селищі може мати в себе касу і може мати, грубо кажучи, свій термінал оплати, безпосередньо маючи телефон», — пояснила експертка.

Це дозволяє підприємцям легко інтегруватися в платіжний ринок без значних інвестицій в обладнання.

Позиція iPay.ua

Ольга Неділько підтвердила, що iPay.ua активно рухається в цьому напрямку та інтегрує QR-платежі у свої сервіси, слідуючи глобальним тенденціям та потребам українського бізнесу.