Євро зростає, долар падає: НБУ встановив нові курси валют

Курс євро зріс на 16 копійок, а долар подешевшав. Такі курси валют встановив Нацбанк на середу, 17 вересня.

На середу НБУ встановив такий курс долара: 41,1752 грн. Це на 5 копійок менше, ніж у вівторок (41,2317).

Історичний максимум долара: 42, 28 (13.01.2025).

Курс євро

Водночас курс євро на середу був встановлений на позначці — 48,6567, що на 16 копійок більше, ніж у вівторок (48,4967).

Історичний максимум євро: 49,40 (01.07.25).

Курс польського злотого

НБУ на середу встановив такий курс польського злотого: 11,4089 (у вівторок курс був 11,4509).

