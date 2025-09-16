Citigroup прогнозує ціну Ethereum на кінець року на рівні $4300

Інвестиційний банк Citigroup встановив свій прогноз ціни на Ethereum , другу за величиною криптовалюту, на рівні $4300 на кінець 2025 року. Головними драйверами зростання аналітики називають попит з боку інвесторів та зростаючий інтерес до практичних застосувань мережі Ethereum, як-от стейблкоїни та токенізація. Про це пише Reuters.

Оцінка Citi: ажіотаж випереджає реальність

Цільова ціна від Citi є дещо нижчою за історичний максимум у $4955, якого Ethereum досяг минулого місяця.

В аналітичній записці банку зазначається, що нещодавнє зростання ціни може бути більше зумовлене настроями та ажіотажем, ніж фундаментальними показниками.

«Поточні ціни вищі за оцінки, що базуються на активності в мережі, і, ймовірно, викликані нещодавнім тиском покупців та захопленням від нових варіантів використання», — йдеться у звіті.

Сценарії та порівняння з іншими прогнозами

Citi також представив два альтернативні сценарії:

«Бичачий» сценарій (оптимістичний): Ціна може сягнути $6400 у разі зростання активності та ширшого впровадження застосунків на базі Ethereum.

«Ведмежий» сценарій (песимістичний): Ціна може впасти до $2200 у разі макроекономічного спаду та падіння фондових ринків.

Прогноз від Citi є більш стриманим, ніж у деяких інших великих банків. Нагадаємо, минулого місяця Standard Chartered підвищив свій прогноз ціни Ethereum на кінець року до $7500, посилаючись на зростання корпоративних вкладень та потенціал ринку стейблкоїнів.