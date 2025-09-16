Multi від Мінфін
16 вересня 2025, 18:10

Революція миттєвих переказів: бізнес отримує гроші на рахунок за 2-3 секунди

В Україні запрацювали A2A-платежі (account-to-account) — інструмент, який суттєво може змінити підхід до безготівкових розрахунків у рітейлі. Про це під час конференції FinRetail 2025, розповів директор Департаменту платіжних систем та інноваційного ринку НБУ Андрій Поддєрьогін.

В Україні запрацювали A2A-платежі (account-to-account) — інструмент, який суттєво може змінити підхід до безготівкових розрахунків у рітейлі.

Ключові переваги для бізнесу

Швидкість — зарахування коштів на рахунок торговця відбувається до 10 секунд, на практиці — у середньому за 2−3 секунди.

Миттєве підтвердження операції — і платник, і торговець відразу отримують сповіщення про успіх платежу.

Менші витрати — відсутність карткових інтерчейндж-комісій та спрощена схема роботи знижують собівартість транзакцій.

Простота впровадження — немає потреби у платіжному терміналі, достатньо надати клієнту реквізити чи QR-код.

Перспектива для рітейлу

A2A-платежі вже довели свою ефективність у Польщі (сервіс BLIK), Бразилії (PIX) та Індії.

Український рітейл отримує аналогічний інструмент, який:

  • прискорює оборот коштів і зменшує потребу в кредитах на обігові ресурси;
  • підтримує нові формати торгівлі — від кав’ярень з однією точкою продажу до онлайн-магазинів;
  • створює конкуренцію картковим платіжним системам, стимулюючи зниження комісій.

Законодавча й технологічна база

З 7 серпня 2025 року діють оновлені норми Закону про платіжні послуги, що роблять миттєвий платіж обов’язковим для всіх банків і надавачів платіжних послуг. Сервіс миттєвих кредитових переказів Національного банку вже доступний майже всім банкам країни, забезпечуючи стабільність і безпечність операцій.

Паралельно запроваджено новий стандарт QR-обміну реквізитами:

  • у платіжних застосунках обов’язково з’являється сканер QR на першому екрані;
  • коди маркуються символом гривні для запобігання шахрайству;
  • підтримується передача унікальних ідентифікаторів та автоматичне формування платіжних інструкцій.

Відкритий банкінг: ще один крок уперед

З 1 серпня 2025 року в Україні діє відкритий банкінг, що дозволяє торговцям у ролі PISP ініціювати платежі безпосередньо з рахунку клієнта. Це спрощує шлях користувача та дає бізнесу миттєве підтвердження зарахування коштів.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Три літри
Три літри
16 вересня 2025, 18:34
#
Але лише до 10000₴
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 6 незареєстрованих відвідувачів.
