Революція миттєвих переказів: бізнес отримує гроші на рахунок за 2-3 секунди

В Україні запрацювали A2A-платежі (account-to-account) — інструмент, який суттєво може змінити підхід до безготівкових розрахунків у рітейлі. Про це під час конференції FinRetail 2025, розповів директор Департаменту платіжних систем та інноваційного ринку НБУ Андрій Поддєрьогін.

Ключові переваги для бізнесу

Швидкість — зарахування коштів на рахунок торговця відбувається до 10 секунд, на практиці — у середньому за 2−3 секунди.

Миттєве підтвердження операції — і платник, і торговець відразу отримують сповіщення про успіх платежу.

Менші витрати — відсутність карткових інтерчейндж-комісій та спрощена схема роботи знижують собівартість транзакцій.

Простота впровадження — немає потреби у платіжному терміналі, достатньо надати клієнту реквізити чи QR-код.

Перспектива для рітейлу

A2A-платежі вже довели свою ефективність у Польщі (сервіс BLIK), Бразилії (PIX) та Індії.

Український рітейл отримує аналогічний інструмент, який:

прискорює оборот коштів і зменшує потребу в кредитах на обігові ресурси;

підтримує нові формати торгівлі — від кав’ярень з однією точкою продажу до онлайн-магазинів;

створює конкуренцію картковим платіжним системам, стимулюючи зниження комісій.

Законодавча й технологічна база

З 7 серпня 2025 року діють оновлені норми Закону про платіжні послуги, що роблять миттєвий платіж обов’язковим для всіх банків і надавачів платіжних послуг. Сервіс миттєвих кредитових переказів Національного банку вже доступний майже всім банкам країни, забезпечуючи стабільність і безпечність операцій.

Паралельно запроваджено новий стандарт QR-обміну реквізитами:

у платіжних застосунках обов’язково з’являється сканер QR на першому екрані;

коди маркуються символом гривні для запобігання шахрайству;

підтримується передача унікальних ідентифікаторів та автоматичне формування платіжних інструкцій.

Відкритий банкінг: ще один крок уперед

З 1 серпня 2025 року в Україні діє відкритий банкінг, що дозволяє торговцям у ролі PISP ініціювати платежі безпосередньо з рахунку клієнта. Це спрощує шлях користувача та дає бізнесу миттєве підтвердження зарахування коштів.