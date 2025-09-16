Японський фондовий індекс Nikkei вперше в історії подолав позначку 45 тисяч пунктів у вівторок напередодні засідань монетарних регуляторів США та Японії. Зростання було зумовлене підйомом акцій напівпровідникових компаній, які пройшли за ралі американських технологічних паперів, повідомляє газета Nikkei.
16 вересня 2025, 16:59
Японський індекс Nikkei вперше в історії перевищив 45 тисяч пунктів
Індекс піднявся до максимуму в 45 055,38 пункту під час ранкових торгів, що на 287,26 пункту або 0,6% вище за п'ятничне закриття. Пізніше індекс знизив зростання через фіксацію прибутку інвесторами. Японський фондовий ринок було закрито у понеділок з нагоди державного свята.
Лідером зростання став виробник обладнання для напівпровідників Tokyo Electron, акції якого піднялися на 3%.
Виробник тестового обладнання для чіпів Advantest і технологічний гігант SoftBank максимум зросли на 2%, але потім вартість акцій скоригувалась.
Джерело: Мінфін
