Корпорація Microsoft продовжує свою щорічну традицію і знову підвищує дивіденди у вересні. Рада директорів компанії оголосила про збільшення квартальної виплати на 9,6% — з 83 до 91 цента на акцію. Про це повідомляє WSJ.
16 вересня 2025, 15:55
Microsoft підвищує квартальні дивіденди на 9,6% до 91 цента на акцію
Деталі дивідендних виплат
Новий дивіденд, що в річному еквіваленті складає $3,64 на акцію, забезпечує дивідендну дохідність у 0,7% виходячи з ціни закриття акцій у понеділок ($515,36).
Виплата відбудеться 11 грудня акціонерам, що будуть зареєстровані в реєстрі станом на 20 листопада.
Для порівняння, минулого вересня компанія підвищила виплату з 75 до 83 центів на акцію. Microsoft також повідомила, що проведе щорічні збори акціонерів 5 грудня.
Контекст компанії
Це рішення було ухвалено на тлі активної діяльності технологічного гіганта у сфері штучного інтелекту. Минулого тижня Microsoft та OpenAI домовилися про продовження свого партнерства, хоча їхні продукти, як-от Copilot та ChatGPT, все більше конкурують між собою.
