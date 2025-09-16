Microsoft підвищує квартальні дивіденди на 9,6% до 91 цента на акцію

Корпорація Microsoft продовжує свою щорічну традицію і знову підвищує дивіденди у вересні. Рада директорів компанії оголосила про збільшення квартальної виплати на 9,6% — з 83 до 91 цента на акцію. Про це повідомляє WSJ.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі дивідендних виплат

Новий дивіденд, що в річному еквіваленті складає $3,64 на акцію, забезпечує дивідендну дохідність у 0,7% виходячи з ціни закриття акцій у понеділок ($515,36).

Виплата відбудеться 11 грудня акціонерам, що будуть зареєстровані в реєстрі станом на 20 листопада.

Для порівняння, минулого вересня компанія підвищила виплату з 75 до 83 центів на акцію. Microsoft також повідомила, що проведе щорічні збори акціонерів 5 грудня.

Контекст компанії

Це рішення було ухвалено на тлі активної діяльності технологічного гіганта у сфері штучного інтелекту. Минулого тижня Microsoft та OpenAI домовилися про продовження свого партнерства, хоча їхні продукти, як-от Copilot та ChatGPT, все більше конкурують між собою.