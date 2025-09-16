Біткойн по $200 000 до кінця року: реальність чи мрія

Після вражаючого літнього зростання біткойн знову опинився у центрі уваги — він суттєво відірвався від рівнів весни-літа, але багато інвесторів замислюються: чи зможе перша криптовалюта розпочати новий ривок у четвертому кварталі 2025-го чи, навпаки, піддасться корекції. Аналітики XFINE вважають, що Q4 може стати вирішальним етапом. На їхню думку, якщо будуть виконані одразу кілька умов — зростання інституційного попиту, стабільний приплив ліквідності та відсутність жорстких регуляторних сюрпризів, то біткойн здатний подолати психологічні бар'єри в районі 130,000−150,000 доларів . Водночас, як зазначають експерти, без стійкої підтримки з боку великих покупців і ETF будь-яке зростання залишатиметься поверхневим і загрожуватиме глибокими відкатами.

Багато впливових аналітичних центрів і фондів поділяють обережний оптимізм. Так, аналітик Glassnode Джеймс Чек заявив, що цього року біткойн навряд чи зможе досягти рівня 200,000 доларів, але прогноз на 2030 рік залишається більш ніж серйозним: «200,000 до кінця року? Чи може таке статися? Безумовно, але вкрай малоймовірно». Він підкреслює, що поточне зростання не підкріплене достатнім обсягом покупок, і без фундаментальної сили будь-якого бичачого імпульсу може не вистачити для стійкого продовження. Аналітики XFINE вказують, що саме обсяг торгів і приплив коштів у спотові ETF є ключовими сигналами: якщо вони почнуть посилюватися, ймовірний прорив верхньої межі діапазону; якщо ж вони застигнуть, ціна ризикує закріпитися в широкому коридорі з періодичними відкатами.

Фонд Pantera Capital у своєму нещодавньому огляді нагадав, що їхня попередня модель, побудована на циклах халвінгу, передбачила рівень близько 117,482 доларів на серпень 2025 року з високою точністю — фактична ціна виявилася всього на один відсоток вищою за цей прогноз. Халвінгом називають подію, коли винагорода майнерам за видобуток блока скорочується удвічі, що знижує темпи емісії біткойна й традиційно стає каталізатором нового етапу зростання. Останній халвінг відбувся навесні 2024 року, а наступний очікується приблизно у 2028-му. Такий успіх посилює довіру до ідеї, що цикли халвінгу залишаються робочою основою для розуміння довгострокової динаміки біткойна. Водночас Pantera попереджає, що після фази зростання можлива тривала консолідація, особливо якщо макроекономічні умови стануть менш сприятливими.

Криптобіржі та трейдери звертають увагу на технічні патерни. Так, за аналізами, моделі «низхідний клин» і «бичачий прапор» у Q4 2025 виглядають дедалі більш ймовірними за поточної структури графіка: ключові рівні опору на 120,000−125,000 уже протестовані, але поки що не пробиті впевнено. Біржа Kraken у своїх прогнозах зазначає, що за помірного зростання біткойн до кінця року може консолідуватися біля поточних рівнів, а суттєве зростання вже залежатиме від зовнішніх тригерів.

Серед інфлюенсерів ринку дедалі частіше звучить думка, що біткойн розглядається як «цифрове золото», особливо на тлі високої інфляції та нестабільності традиційних валют. Багато тримачів поки що не фіксують прибуток, очікуючи нового ривка, але саме в момент масової фіксації може виникнути корекційний імпульс вниз. Експерти наголошують: сценарій із корекцією на 10−20 % цілком можливий і має бути частиною стратегії управління ризиками; особливо якщо боргові ринки США та Європи продемонструють погіршення або регулятори виступлять із жорсткими обмеженнями щодо криптовалютних продуктів.

Фінальний знак питання залишається за макроекономікою: відсоткові ставки, монетарна політика ФРС, структура запозичень, геополітика. Якщо ставка залишиться стабільною чи почнеться її зниження, це може стати потужним каталізатором для біткойна. Якщо ж кредитна риторика посилиться, криптовалюта опиниться в зоні підвищеної волатильності. За оцінкою XFINE, за сприятливої зовнішньої кон’юнктури Q4 справді може стати кварталом значного ривка для біткойна, але він потребуватиме міцної фундаментальної бази та обережності з боку інвесторів.

Аналітичний відділ XFINE