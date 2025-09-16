Виробник годинників Casio випускає пухнастого ШІ-робота

Японська компанія Casio, відома своїми годинниками G-Shock та калькуляторами, виходить на новий для себе ринок з несподіваним продуктом — пухнастим роботом-компаньйоном Moflin на базі штучного інтелекту. Цей крок є стратегічною спробою компанії знайти нові джерела доходу на тлі зростання у світі проблеми самотності та попиту на товари для ментального здоров'я. Про це пише WSJ.

Що відомо

Moflin — це електронний домашній улюбленець, назва якого походить від японського звуконаслідувального слова «мофу-мофу», що описує щось пухнасте. Робот має хутряну текстуру і здатен розвивати власну «особистість» залежно від того, як з ним взаємодіє власник.

Ключовою особливістю є те, що Moflin спілкується не словами, а писком та іншими звуками, що робить його схожим на справжню тварину. Він також імітує дихання та заряджається у спеціальному «гнізді», а не через звичайний кабель.

Стратегія Casio: від годинників до ментального здоров'я

Керівництво Casio визнає, що ринок годинників та калькуляторів є «зрілим», тому компанія активно шукає нові напрямки для зростання.

«Ми працюємо над створенням нашого наступного основного джерела доходу. Ментальне благополуччя — це очевидна сфера для зростання», — заявив Рьоічі Фурукава, заступник генерального менеджера Casio.

Плани з виходу на ринок

В Японії пухнастий робот, що продається за ціною близько $400, вже користується популярністю — продано 10 000 одиниць. Близько 45% японських покупців придбали його для «зцілення та комфорту».

У жовтні Casio планує розпочати продажі Moflin у США та Великій Британії. До кінця березня 2026 року компанія має на меті продати 5 000 одиниць у США та 2 000 у Великій Британії, а в найближчі роки — досягти глобальних продажів у 5 млрд єн (близько $34 млн).