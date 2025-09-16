àбанк презентує нову версію застосунку àbank24 — 5.0

Персоналізація та контроль бюджету стають головними очікуваннями користувачів банкінгу у найближчі роки. Клієнти прагнуть, щоб застосунок працював відповідно до їхніх потреб: вони самі налаштовують відображення загального балансу, порядок карток і доступ до продуктів.

àбанк в оновленні 5.0 реалізував ці можливості, зробивши свій застосунок ще більш персоналізованим та зручним.

🔹 Оновлення у версії 5.0:

Меню «Гаманець» — доступ через свайп вліво або іконку на головному екрані;

4 блоки в меню «Гаманець»: загальний баланс, картки/депозити/кредити, аналітика витрат за 2 місяці, відкриття нових продуктів;

Віджет «Загальний баланс» — вибір валюти та рахунків (кредити, депозити, картки), які враховуються чи виключаються за вибором користувача;

Налаштування карток — зміна порядку, перегляд реквізитів та CVV, можливість приховати картку (крім усіх одразу);

Нові продукти — відкриття картки, депозиту, кредиту чи персонального збору безпосередньо у «Гаманці».

Оновлення 5.0 — це новий рівень персоналізації банкінгу. Клієнти самі визначають, як виглядатиме їхній фінансовий простір, які рахунки відображати.

Завантажте останню версію àbank24 вже сьогодні та керуйте своїми фінансами у зручному для вас форматі.