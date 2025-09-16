Multi від Мінфін
16 вересня 2025, 14:05

Нафта обережно зростає: на ринок впливають удари України по рф та рішення ФРС

Ціни на нафту у вівторок, 16 вересня, дещо зросли, оскільки ринки аналізують потенційні загрози для постачання російської нафти після нових атак українських дронів на енергетичну інфраструктуру рф. Водночас зростання стримується очікуванням рішення Федеральної резервної системи США щодо процентних ставок. Про це пише Reuters.

Ціни на нафту у вівторок, 16 вересня, дещо зросли, оскільки ринки аналізують потенційні загрози для постачання російської нафти після нових атак українських дронів на енергетичну інфраструктуру рф.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Загроза для російського експорту

Україна останнім часом посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру. На думку аналітиків JP Morgan, удари по експортних терміналах, як-от порт Приморськ, свідчать про готовність України впливати на міжнародні ринки нафти, що створює тиск на зростання цін.

Ситуацію ускладнює і позиція США. Міністр фінансів Скотт Бессент у понеділок заявив, що уряд не буде вводити додаткові мита проти китайських товарів за купівлю російської нафти, якщо європейські країни не зроблять цього першими, що залишає простір для подальшої ескалації.

У фокусі — засідання ФРС та попит у США

Головною подією тижня для ринків є засідання ФРС США 16−17 вересня, на якому очікується зниження процентних ставок. Хоча нижчі ставки зазвичай стимулюють попит на пальне, аналітики висловлюють занепокоєння щодо загального стану американської економіки.

«Нещодавнє відновлення цін на нафту було хитким… через нижчий попит з боку США на тлі даних, що вказують на слабкість споживача в найближчому майбутньому», — зазначив аналітик OANDA Кельвін Вонг.

Також інвестори очікують на офіційні дані щодо запасів нафти в США, які вийдуть у середу. Аналітики прогнозують їхнє значне скорочення.

На ранок вівторка ф'ючерси на нафту Brent торгувалися на рівні $67,52 за барель, а американська WTI — $63,41.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин, журналіст Ярослав Голобородько
Пише на теми: макроекономіка, фінанси, банки, інвестиції, фондові та валютні ринки, криптовалюта
Джерело: Мінфін
