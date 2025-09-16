Google інвестує $6,8 млрд у Велику Британію

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Оформи кредит — виграй iPhone 16 Pro Max!
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Кредити для бізнесу
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Інвестиційні проєкти
Каталог брокерів
Академія
Інвестиційні компанії
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКредити для бізнесуКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїІнвестиційні проєктиКаталог брокерівАкадеміяІнвестиційні компанії
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
16 вересня 2025, 12:02

Google інвестує $6,8 млрд у Велику Британію

Google інвестує $6,8 млрд у Велику Британію та відкриє дата-центр біля Лондона. Про це інформує Reuters.

Google інвестує $6,8 млрд у Велику Британію та відкриє дата-центр біля Лондона.
Фото: depositphotos

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Деталі

Google оголосив про намір інвестувати 5 мільярдів фунтів стерлінгів ($6,8 млрд) у Велику Британію напередодні державного візиту президента США Дональда Трампа. Очікується, що цей візит супроводжуватиметься новими економічними угодами та партнерствами.

У межах інвестицій компанія Alphabet, якій належить Google, відкриє новий центр обробки даних поблизу Лондона. Він забезпечить зростаючий попит на сервіси, що працюють на базі штучного інтелекту, зокрема Google Cloud, Пошук, Карти та Workspace.

Міністр фінансів Рейчел Рівз назвала інвестицію «потужним свідченням довіри до економіки Великої Британії та міцності партнерства зі США». За оцінками компанії, вона щороку створюватиме близько 8250 робочих місць у британських компаніях.

Цей крок розглядається як важливий сигнал підтримки для уряду прем'єр-міністра Кіра Стармера, який прагне залучити приватні інвестиції, щоб стимулювати зростання економіки та зміцнити позиції лейбористів у громадській думці.

Очікується також, що візит Дональда Трампа сприятиме подальшому поглибленню економічних зв’язків між США та Великою Британією. За словами високопосадовців, під час візиту буде оголошено про нові угоди на понад $10 млрд.

У заяві Google також повідомив про укладення угоди з компанією Shell (SHEL.L), яка має сприяти зміцненню енергетичної стабільності та підтримати перехід Великої Британії до чистої енергії.

Дата-центр компанії у Волнтем-Кросі, розташований приблизно за годину від Лондона, оснащений системою повітряного охолодження для зниження споживання води. Крім того, його обладнано технологією відведення тепла, яке може використовуватися для забезпечення енергією місцевих будинків та підприємств, що мінімізує вплив об'єкта на довкілля.

Завдяки цим екологічним ініціативам та партнерству з Shell Google розраховує, що вже у 2026 році її операції у Великій Британії працюватимуть майже на 95% за рахунок безвуглецевої енергії.

InvestMarket від «Мінфін» — ваш онлайн-навігатор серед сотень інвестиційних пропозицій. Обирайте та порівнюйте проєкти в зручному сервісі

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає 1 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами