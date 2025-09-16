Google інвестує $6,8 млрд у Велику Британію та відкриє дата-центр біля Лондона. Про це інформує Reuters.

Деталі

Google оголосив про намір інвестувати 5 мільярдів фунтів стерлінгів ($6,8 млрд) у Велику Британію напередодні державного візиту президента США Дональда Трампа. Очікується, що цей візит супроводжуватиметься новими економічними угодами та партнерствами.

У межах інвестицій компанія Alphabet, якій належить Google, відкриє новий центр обробки даних поблизу Лондона. Він забезпечить зростаючий попит на сервіси, що працюють на базі штучного інтелекту, зокрема Google Cloud, Пошук, Карти та Workspace.

Міністр фінансів Рейчел Рівз назвала інвестицію «потужним свідченням довіри до економіки Великої Британії та міцності партнерства зі США». За оцінками компанії, вона щороку створюватиме близько 8250 робочих місць у британських компаніях.

Цей крок розглядається як важливий сигнал підтримки для уряду прем'єр-міністра Кіра Стармера, який прагне залучити приватні інвестиції, щоб стимулювати зростання економіки та зміцнити позиції лейбористів у громадській думці.

Очікується також, що візит Дональда Трампа сприятиме подальшому поглибленню економічних зв’язків між США та Великою Британією. За словами високопосадовців, під час візиту буде оголошено про нові угоди на понад $10 млрд.

У заяві Google також повідомив про укладення угоди з компанією Shell (SHEL.L), яка має сприяти зміцненню енергетичної стабільності та підтримати перехід Великої Британії до чистої енергії.

Дата-центр компанії у Волнтем-Кросі, розташований приблизно за годину від Лондона, оснащений системою повітряного охолодження для зниження споживання води. Крім того, його обладнано технологією відведення тепла, яке може використовуватися для забезпечення енергією місцевих будинків та підприємств, що мінімізує вплив об'єкта на довкілля.

Завдяки цим екологічним ініціативам та партнерству з Shell Google розраховує, що вже у 2026 році її операції у Великій Британії працюватимуть майже на 95% за рахунок безвуглецевої енергії.